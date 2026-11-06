Sindikati odgovorili Plenkoviću: 'Samo ulaganje u cigle ne donosi bolje obrazovne rezultate'

Premijer Andrej Plenković se u Opatiji pohvalio s 3,5 milijarde eura materijalnih ulaganja u obrazovanje te poručio da treba vidjeti donose li bolje obrazovne ishode, no svima bi trebalo biti razumljivo da ulaganje samo u cigle ne dovodi do boljih obrazovnih ishoda, istaknuli su u priopćenju čelnici Školskog sindikat Preporod, Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja .

Podsjećaju da je premijer Plenković ranije istaknuo da su to najveća ulaganja od vremena bana Mažuranića. No tada se cigle nisu brojale, navode sindikati, već su služile važnim promjenama – modernizaciji sveučilišta, uvođenju obveznog školovanja i besplatnih javnih škola, jačanju stručne autonomije učitelja i slično.

"Od procesa koji stvarno utječu na obrazovne ishode danas imamo npr. modularnu nastavu koja sužava dio općeg obrazovanja strukovnih učenika. Smanjuju se satnice povijesti, geografije te politike i gospodarstva. U Mažuranićevo doba željeli smo ljude obogatiti znanjem, danas im ga sužavamo. Tada smo jačali autonomiju učitelja i nastavnika, danas svatko bolje od njih zna kako obrazovati djecu i mlade. Tada su zaposleni u obrazovanju i znanosti imali važan društveni položaj i ugled. Danas je učiteljska i nastavnička profesija krajnje neatraktivna", istaknuli su.

Nemotivirajuće početne plaće

Naveli su pritom da početna neto plaća učitelja, nastavnika i asistenta u Zagrebu od 1.407 eura zaostaje 331 euro za zagrebačkim prosjekom i otprilike 800 eura za prosječnom plaćom za visoku stručnu spremu.

Kao da nemotivirajuće početne plaće nisu dovoljne, dodaju sindikati, Vlada premijera Plenkovića u znanost i visoko obrazovanje uvela je projektna radna mjesta i asistente na projektima, odnosno najprekarnija radna mjesta u javnoj službi, i to unatoč protivljenju sindikata, mnogih pojedinaca i cijelih ustanova u sustavu.

Bez sumnje trebamo nove i obnovljene škole, fakultete i institute, ali njihovi zidovi ne mogu prikriti bezidejnost i štetnost obrazovnih i znanstvenih politika posljednjih desetak godina ni zanemarivanje ljudi koji u obrazovanju rade, ocijenili su sindikati.

Za rezanje vrpci naš premijer nađe vremena, no bilo bi dobro ga da nađe i za razgovor o temama koje zaista mogu utjecati na budućnost ove zemlje, istaknuli su te upozorili da je premijer do sada više puta odbio njihove zahtjeve za dijalog i "pokazao da ga zanima prvenstveno ono što donosi kratkoročne političke bodove", a toga u obrazovanju i znanosti "nema puno".

"S novim zgradama ne može se razgovarati o obrazovanju i one same neće dovesti do boljih ishoda obrazovanja. No, postoje radnici u obrazovanju, oni koji sustav nose, i sindikati koji ih okupljaju. S njima bi se moglo razgovarati, kada bi se htjelo", poručili su u priopćenju predsjednik Školskog sindikata Preporod Željko Stipić, predsjednik Nezavisnog sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Zrinko Turalija i glavni tajnik Nezavisnog sindikat znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.