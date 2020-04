Sindikat umirovljenika (SUH) i Matica umirovljenika Hrvatske (MUH) uputili su u ponedjeljak otvoreno pismo Vladi sa zahtjevom da se za vrijeme trajanja krize uzrokovane pandemijom koronavirusa umirovljenicima isplaćuje solidarni dodatak na mirovine

Taj dodatak bi, navode u pismu, trebao biti obrnuto proporcionalan visini mirovine.

Tako bi oni s mirovinama nižima od 2.000 kuna dobili najviše, primjerice 400 kuna solidarnog dodatka mjesečno, oni s 2.000 do 3.000 kuna mirovine 300 kuna, od 3.000 do 4.000 kuna 200 kuna, oni s mirovinom od 4.000 do 5.000 kuna 100 kuna dodatka, dok bi se onima s mirovinama višima od 5.000 solidarni dodatak od 100 kuna isplaćivao samo ako je riječ o samcima.