Sindikat i Matica umirovljenika: Svim korisnicima domova omogućite pravo glasa

Sindikat umirovljenika (SUH) i Matica umirovljenika Hrvatske (MUH) usprotivili su se u petak onemogućavanju ustavnog prava glasa na izborima za većinu starijih i nemoćnih korisnika domova te su pozvali na fleksibilnija rješenja koja bi broj zakinutih svela na minimum

"Nakon oštrih reakcija u javnosti, ministar uprave Ivan Malenica objavio je kako će korisnici preostalih domova za starije i nemoćne, u kojima nisu organizirani birački odbori, ipak moći ostvariti svoje biračko pravo. No, iz obrazloženja je vidljivo da će se to odnositi samo na one koji su se do 24. lipnja službeno prijavili da žele glasati izvan mjesta boravišta. I na to su stigle oštre reakcije", navode udruge.

Pozvali su sve ravnatelje domova za starije da provedu promijenjenu odluku DIP-a, kojom je sada omogućeno glasovanje birača u ustanovama u kojima nisu određena biračka mjesta.

"Mnogi će korisnici domova ipak ostati bez svog ustavnog prava na glas, zbog čega treba promijeniti izborni zakon kako se takve stvari više ne bi događale, a možda i putem rješenja koji su u doba korone primijenile za svoje izbore u Francuskoj i Poljskoj, tj. putem elektronskog, odnosno dopisnog glasanja", stoji u priopćenju.