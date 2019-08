Show pod Macronovom palicom otkrio je mnoge pukotine G7: Kakvi su stvarni učinci sastanka svjetskih moćnika?

Dojmovi s netom okončanog samita G7, skupine gospodarski najrazvijenijih zemalja svijeta, još se nisu slegli, a već se naziru prvi učinci kako javno prezentiranih, tako i neizgovorenih odluka sedmorice svjetskih moćnika. Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je danas svojim diplomatima da moraju preispitati veze s Rusijom jer 'odgurnuti Rusiju daleko od Europe bila bi velika pogreška', a savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost John Bolton doputovao je u Kijev, u kojem će se premijerno sastati s novim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Stručnjakinja za geopolitiku Marta Zorko za tportal analizira najvažnije poruke s ovogodišnjeg, iznimno zanimljivog samita održanog u mondenom francuskom ljetovalištu Biarritzu

'Ovaj optimističan ton i najava niza budućih sporazuma ukazuju na usklađivanje stavova, uvjetno rečeno, Zapada zbog čitavog niza spornih pitanja, narušenih i zbog različitih interesa neusklađenih. Ipak, otvaranje niza pitanja bez dogovorenih konkretnih mjera uključuje vremensku komponentu od nekoliko mjeseci da se uistinu vide potencijalni rezultati samita. Ukoliko izrečene namjere o završetku trgovinskog rata SAD-a i Kine dovedu do trgovinskog sporazuma ili se dogodi sastanak na vrhu na relaciji SAD-Iran, u tom ćemo trenutku moći tvrditi da je samit uspio. Do tada je uspjeh u plasiranju narativa o jedinstvu i usklađenosti stavova najrazvijenijih zemalja svijeta', upozorava Zorko, dodajući da je to također svojevrstan uspjeh - ali samo na deklarativnoj razini.

'Neki oblik rješavanja ukrajinske krize predstavlja minimum za takvu pozivnicu i to je jasno svima oko stola. Potencijalna rasprava o pozivu Putinu na idući samit ima kao cilj umirivanje Moskve, kao što je imala i prvotna pozivnica, kada se ovaj forum nazivao G7 plus 1. Nemojmo zaboraviti to da se Rusija u ovom elitnom društvu našla iz geopolitičkih, a ne ekonomskih razloga. Što se Kine tiče, eventualna pozivnica otvara čitav niz dodatnih pitanja, kao što su usuglašavanje i mogućnost dogovora unutar foruma, ali i potencijalno nezadovoljstvo ostalih zemalja rastućih ekonomija', napominje Zorko.

Kako stručnjakinja ocjenjuje ulogu i nastup britanskog premijera Borisa Johnsona na samitu; je li dao naslutiti da će biti tvrd orah oporbenim laburistima u borbi protiv Backstopa i za provedbu Brexita do 31. listopada?

'Nastup i izjave su pokazali da i ukoliko postoji plan za Brexit, on ga nije još spreman objaviti. Odnosno, još uvijek nije izvjesno koji će se od scenarija dogoditi. Ono što je izvjesno je da se i dalje radi o igrama moći i međusobnim prozivanjima dviju strana. Naime, kako donosi The Guardian, na izjave novinarima hoće li doći do No-Deal-Brexita (tvrdog ili grubog razdruživanja bez dogovora), Johnson odgovara da za to treba kriviti isključivo EU. Bez konkretnog odgovora prozivanje dviju strana za krivicu i dalje traje', kaže Zorko, dodajući da je zanimljivo to što, bez obzira na Brexit, 'europski tronožac' i dalje ima usklađene stavove prema globalnim pitanjima, poput čvrstog suprotstavljanja ponovnoj pozivnici Rusiji.

Konačno, koliko je važna uloga domaćina na samitu G7 i je li Macron sada po svom utjecaju definitivno prerastao u 'novu Angelu Merkel'? Čini se da je Macron primirio i samog Trumpa te on nije štedio na komplimentima pa je tako njemačku kancelarku nazvao 'briljantnom ženom', a kineskog predsjednika 'izvrsnim vođom'. Iako je izostao sa susreta o klimatskim promjenama i bioraznolikosti, američki predsjednik smatrao je potrebnim naglasiti da je on zapravo 'zaštitnik okoliša', iako 'brojni ljudi to ne shvaćaju'.