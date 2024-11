Selak Raspudić: S jedne strane imamo poziv na puč, a s druge estradizaciju vojske

"Vidimo koliko je zagušen čitav medijski prostor međusobnim prepucavanjima vrha državne vlasti. Razlog za to vidimo u činjenici da na čelu države nikad nismo imali osobu koja je predsjednik svim građanima nego uvijek stranačku osobu koja je cijeli mandat bila u službi stranke i koja je radila isključivo u svrhu svoga ega, objasnila je Selak Raspudić. Zbog toga danas, dodala je, svjedočimo destabilizaciji hrvatskih institucija, a to je ono što svojom kandidaturom želi promijeniti.

Najavila je to u subotu na konferenciji za novinare na Narodnom trgu u Zadru naslovljenoj „Problemi koji muče hrvatske građane nisu samo rat u Ukrajini“.

"Zadar je grad koji je doživio velik turistički procvat i time postao jedan od centara za kojima su se drugi povodili. Država najavljuje, suprotno obećanjima prije samih izbora, porez na nekretnine, a ja se tome protivim. Ako država želi podržati neke ekonomske grane, onda to treba činiti kao dobra država kroz porezna rasterećenja. Jer ona je ta koja je odgovorna što se toliko građana bavi turizmom, a ne nekim drugim gospodarskim djelatnostima", rekla je.

Prema njezinu mišljenju, „država je ta koja nije omogućila da u drugim djelatnostima građani budu primjereno plaćeni za svoj rad i sada kada su mahom ušli u turistički sektor, dosjetila se da tu stavi svoje šape“.

"To nije poštena porezna politika i to onemogućuje građane da žive od svoga rada. Porez na nekretnine samo jeftin trik da se država dohvati dijela kolača od kojega građani žive", smatra.

Osvrnula se i na prepucavanja oko vojske te ponovila svoj stav kako je nedopustivo da se vojska koristi u tu svrhu.

"Kada vojska nije jedinstvena, to nije samo pitanje protokola nego i sigurnosne ugroze. Zamislite da još pet godina gledamo takvo prepucavanje, gdje se čak i časna hrvatska vojska, jedna od rijetkih institucija kojoj građani još vjeruju, koristi za politička prepucavanja, pa s jedne strane imamo poziv na puč, a s druge estradizaciju vojske i prosipanje crvenog tepiha. Jesu li se za to naši vojnici borili? Je li to maksimum koji se u Hrvatskoj može ponuditi?, upitala je Marija Selak Raspudić.