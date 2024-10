Žustra rasprava o NSATU-u: 'Vladajući su napravili sapunicu'

Smatra da su mogli doći kao i svi drugi kolege zastupnici. Ističe kako je bilo važno doći i saslušati drugog čovjeka NATO-a.

'To nije nikakav trgovački putnik, to nije namjesnik kao što je to predsjednik izjavio, nego vrlo ozbiljan čovjek, iskusni diplomata, drugi čovjek NATO-a. Došao nam je praktički pomoći da raščistimo te dvojbe koje imamo. Kao što sam i rekao, ne moramo mi svi dijeliti isto mišljenje, ali najlošije je da baratamo lošim informacijama i poluinformacijama', rekao je Hrebak.

Istaknuo je kako je izuzetno zadovoljan načinom na koji se vodila rasprava.

'Gospodin Ruge danas jasno rekao da Hrvatska ima svoj suverenitet i da Hrvatska sama ograničava kako i na koji način će ta dva časnika, odnosno pet u tri godine, biti sudionici misije NSAT-u. To je ključna teza koja demantira i predsjednika i demantira neke članove oporbe, jer jednostavno točno nije istina da će Hrvati ići ratovati u Ukrajinu', naglasio je Hrebak.

Anka Mrak-Taritaš rekla je kako je GLAS odlučio zaobići današnju sjednicu odbora jer 'imaju sasvim dovoljno informacija'.

'Vladajući napravili sapunicu'

'Ono što su vladajući napravili, oni su od cijele ove misije napravili sapunicu. I ta sapunica mora imati i uvode neke nove likove da bi bila zanimljiva. Tako da i danas ova sjednica odbora je bila uvođenje nekih novih likova da bi bila zanimljiva. Ali zanimljivo je što je rekao predsjednik Sabora kad se pitalo kad će se glasati, kad se steknu uvjeti. Dakle, to mi je ono sa ne znamo kad je kraj, a kraj je vladajući reći sad je bilo dosta, sad je bilo dosta epizoda, dosta smo to sve zajedno razvukli', pojasnila je.

Smatra da se to pretvorilo u predizbornu predsjedničku kampanju i neke druge stvari, a ne ono što treba biti.

HDZ-ov Nikola Mažar smatra da je oko cijele teme NSATU misije moglo biti drugačije od samog početka. Osvrnuo se na bojkot SDP-a koji danas nije došao na odbor.

'SDP ne samo da je bojkotirao dolazak drugog čovjeka NATO-a, ne samo da je rekao da će on tu doći nama držati tutorstvo, ne samo da su odbili i dolazak u vašu emisiju nego danas ono što sa sigurnošću možemo reći da je predsjednik Republike Zoran Milanović cijelo vrijeme lagao hrvatsku javnost i SDP zajedno s njim', naglasio je Mažar.

Dodao je kako su na početku tvrdili da će hrvatski vojnici ići u Ukrajinu, da je ovo ratna misija, da ovime NATO postaje zaraćena strana itd.

Marija Selak Raspudić rekla je kako joj je doista neugodno pred hrvatskim građanima jer su ih političari previše opteretili ovom temom i vrijeme je da se ona konačno privede kraju.

'Mi smo suvereni u ovoj zemlji i trebamo se početi tako i ponašati. Nemamo inozemnog mamu i tatu koji će razriješavati naše unutarnje političke teme i sukobe, i na tom tragu to je doista bilo samoponižavajuće', navela je Selak Raspudić.

Misili da si to ozbiljna institucija kao Hrvatski sabor više ne bi smjela dozvoliti.

Drži da su na odboru bili kao mala djeca te kao da je došao veliki tata.

'Došao veliki tata i mi njemu tužakamo svog premijera. Znate, on je nama napravio ovo. Onda s druge strane dolazimo. Znate, naš predsjednik države vam je napravio ovo. Što bi sad taj čovjek trebao reći? On je kriv. On je kriv. Čovjek nas zbunjeno gleda. Oprostite, samo ponavlja s ovim nemam veze. Ja nisam tu da razriješavam vaše političke nedoumice. Mi smo tu postupili izrazito nezrelo i smatram da je to štetilo ugledu Republike Hrvatske', rekla je.

Istaknula je da je vrijeme da se političari doista uozbilje i da u ovoj temi pristupe državnički.

'Ovo nije nešto što se može svesti na sukobe između Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića, niti me zanima tko je započeo i tko kojem taboru pripada. Jedino što je bitno je interes Republike Hrvatske. I na tom tragu trebam o ovome odlučiti', rekla je Selak Raspudić.