Seksizam u Skupštini Srbije, potpredsjednica pitala 'nude' li se oporbene zastupnice SNS-ovcima

Potpredsednica Skupštine Srbije Sandra Božić iz vladajuće Vučićeve Srpske napredne stranke poručila je zastupnicama oporbe u utorak da se 'previše šetkaju pored zastupnika Srpske napredne stranke i upitala da li se one to nude.

"Vidim da se pojedine zastupnice opozicije vrlo rado prolaze kroz redove Srpske napredne stranke. Ne znam da li se preporučuju i da li bi da sjede u tim redovima ili vrlo često vole da samo prođu tuda“, upitala je Božić.

Na to je reagirala Biljana Đorđević iz Ne davimo Beograd napominjući da je to još jedna seksistička uvreda zastupnicama opozicije, jer je to zvučalo kao da se one nude, kao prostitutke.