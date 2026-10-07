Šeks otkrio što je prethodilo napadu na Banske dvore: 'To bi bio kraj Hrvatske'

U razgovoru s urednicom Petrom Balijom za Večernji TV , Šeks je rekao kako je hrvatsko političko vodstvo nekoliko mjeseci ranije shvatilo da mora krenuti prema neovisnosti.

Prisjećajući se tih dana i povijesne odluke Sabora o neovisnosti, koja je donesena samo dan kasnije, bivši predsjednik Sabora, Vladimir Šeks, otkrio je što je prethodilo samom napadu.

Prepričao je razgovor s američkim državnim tajnikom Hillom u lipnju 1991. godine u Beogradu. Tada je Hill okupio Franju Tuđmana, Milana Kučana, Slobodna Miloševića i Veljka Kadijevića te im rekao da žele očuvati Jugoslaviju. Dodao je da su se SAD tada protivile bilo kakvim 'separatističkim težnjama' Hrvatske i Slovenije, a Hill je jasno rekao da neće prihvatiti ni priznati proglašenje nezavisnosti i samostalnosti.

Šeks se prisjetio kako je Tuđman nakon tog sastanaka najužem vodstvu rekao da Amerikanci 'uopće nisu svjesni opasnosti velikosrpskog imperijalističkog pohoda'. Dodaje kako je političko vodstvo HDZ-a, s Tuđmanom i Kučanom donijelo odluku o proglašenju samostalnosti i nezavisnosti.

Podsjetio je kako je nakon 25. lipnja uveden tromjesečni moratorij na odluke o suverenosti i samostalnosti zbog zahtjeva međunarodnih aktera.

'To je bilo iz nužde da napokon potpuno okrenu leđa i da dopuste da Hrvatska bude sravnjena sa zemljom. 7. listopada je trebalo biti finale odmazde nad Hrvatskom. Trebalo je obezglaviti ili ubiti hrvatsko državno vodstvo', rekao je Šeks.

'To bi bio kraj Hrvatske'

Tog kobnog 7. listopada u zgradi Sabora zasjedao je Klub zastupnika, dok su se s druge strane Markovog trga, u Banskim dvorima, uz Tuđmana nalazili i Stjepan Mesić, Ante Marković, Gojko Šušak i Antun Vrdoljak.

Šeks se prisjetio da su se svi oni sklonili u drugu prostoriju kad je eksplodirala granata. Otkrio je i da je kasnija istraga utvrdila da su pripadnici srpskih špijunskih grupa Labrador i Opera, koji su bili zaposleni u Vladi i Saboru, dojavljivali informacije o tome gdje se i kad nalaze predstavnici državnog vrha.

'Tim raketnim udarom je trebalo obezglaviti cijeli hrvatski državni vrh, hrvatsko državno vodstvo, pobiti ogroman broj zastupnika, Vladu, predsjednika Tuđmana. Mesić i Marković bi bili samo kolateralne žrtve. I to bi bio kraj Hrvatske', rekao je Šeks za Večernji TV i dodao kako je to bio krunski dokaze da nema mirnog rješenja.

Dan nakon napada, Sabor je održao sjednicu u tajnost, u podrumu Inine zgrade koja se nalazila samo oko 300 metara od zapovjedništva Pete armijske oblasti.

'Pred nosom smo im to napravili', prisjetio se Šeks.

Na sjednici se raspravljalo o raskidu državnopravnih sveza s bivšom Jugoslavijom, a Šeks se prisjetio kako je tada rekao da 'Jugoslavije više nema'.

Prisjetio se i neslaganja s Ivicom Račanom, koji je predložio da se pokrene stvaranje novog saveza jugoslavenskih republika, no i da je Račan kasnije podržao odluku o raskidu državnopravnih sveza s Jugoslavijom.

Govoreći o razdoblju nakon donošenja odluke, Šeks se prisjetio i da su ga optuživali da priprema atentat na Tuđmana jer su ga smatrali kao jednog od najopasnijih političkih protivnika kojeg treba diskreditirati i eliminirati.

Na kraju je razgovora za Večernji TV istaknuo kako jedini temelj moderne hrvatske države ostaje pobjeda hrvatskog naroda u Domovinskom ratu.