Nakon 35 godina počelo suđenje za raketiranje Banskih dvora, već na početku pojavio se problem

Na današnjem prvom ročištu iskristaliziralo se i koji će biti temeljni problem predstojećeg postupka, piše Marin Dešković za Jutarnji list. Naime, kao i u slučaju okrivljenika, veliki broj ključnih svjedoka optužbe također se nalazi u Srbiji te su oni tijekom istrage također bili ispitani zamolbenim putem. No sada bi trebali biti ispitani opet i to neposredno, odnosno mora ih moći ispitivati i sud.

Optuženici, među kojima je i tadašnji zapovjednik 5. zrakoplovnog korpusa Ljubomir Bajić , nedostupni su hrvatskom pravosuđu jer žive u Srbiji. Ispitani su tijekom istrage u Beogradu, no branili su se šutnjom. Nakon višegodišnje pravne procedure Visoki kazneni sud odobrio je suđenje u odsutnosti.

Premda je Državno odvjetništvo danas predložilo da se za određeni broj svjedoka njihov iskaz iz istrage samo pročita, obrana se tome usprotivila tražeći neposredno saslušanje tih svjedoka, a sud je na kraju prijedloge obrane i prihvatio te će sada započeti borba da se ta ispitivanja i provedu u djelo. Najprije će im biti poslani pozivi za dolazak na suđenje u Zagreb, no ukoliko se to ne ostvari, morat će se razmotriti mogućnost da ih se sasluša „na daljinu“, odnosno videovezom.

Sljedeće ročište zakazano je za 22. rujna, kada će se izvoditi materijalni dokazi, uključujući intervjue Ljubomira Bajića iz 2017. godine, u kojima priznaje da je naredio bombardiranje, ali tvrdi da je riječ o legitimnoj vojnoj operaciji, a ne ratnom zločinu. Među svjedocima koji će biti saslušani u Hrvatskoj predložena je i bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt, koja se u vrijeme napada nalazila u Banskim dvorima.

Prema optužnici, plan napada osmislio je vrh JNA, a uz Bajića su optuženi i Slobodan Jerenić, Đuro Miličević, Čedo Knežević te piloti Ratko Dopuđa i Davor Lukić, koji su, prema navodima tužiteljstva, iz zrakoplova G-4 Super Galeb bombardirali Banske dvore bombama i nevođenim raketama.