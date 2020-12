Seizmolog Kuk: Potres je bio jači od nekih atomskih bombi koje su korištene

Drugi veliki potres koji je pogodio područje Petrinje, Gline i Siska nanio je ogromna razaranja, a osjetio se u cijeloj Hrvatskoj, pa čak i van njenih granica.

'Iznenadilo nas je u smislu da nismo očekivali da će se i zagrebačko epicentralno područje prije nekoliko mjeseci i područje Pokuplja u ovoj godini odraditi svoje seizmičke aktivnosti. Nije nas iznenadilo u smislu da se tamo događaju potresi. Takav je bio i 1909. godine. Mi smo to upozoravali i to jesu, u okolici Zagreba, medvedničko podruje, Pokuplje, mjesta gdje su potresi najjači', kazao je Kuk.

Seizmolog Krešimir Kuk u razgovoru za RTL Danas je kazao da su u epicentralnom području razmjeri šteta strašni, no službe i država funkcioniraju.

'Nažalost, naša gradnja je loša i stara i to je najprije razlog što imamo tako velike štete i žrtve, ali to nam je poznato. Sva novija gradnja, zgrade izgrađene prema suvremenim protupotresnim standardima su ovaj potres istrpile bez problema', istaknuo je.

Na pitanje da usporedi tu energiju rekao je da je to jače od nekih atomskih bombi koje su bile korištene.

'To je potres velike snage, oslobođena je velika količina energije i ti valovi onda pređu i nekoliko stotina kilometara noseći dovoljno energije da zatresu i tamo, zato se osjetio. To je normalna pojava', naveo je stručnjak.

Video: Slaven Branislav Babić/PIXSELL

'To je nas zadesilo jučer. Imali smo nekoliko jačih potresa, jačih od prosjeka, pa smo se svi ponadali da je to maksimum, ali ovoga puta se pokazalo da je 6,2 magnituda, poput onog 1909 u istom području. Ono što je dobro, ako je išta dobro, jest da je to maksimalna jačina koja se na tom području može dogoditi. U terminima vjerojatnosti, o kojoj se u seizmologiji ne govori, veća je vjerojatnost da je ovo bio najjači potres i da će idući biti slabiji', smatra stručnjak.