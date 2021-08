Seizmolog Fiket: Može biti još i jačih potresa, ali nije sigurno

Za očekivati je da će naknadnih potresa biti još. Može biti još ovakvih ili možda čak i jačih potresa, ali nije sigurno, rekao je seizmolog dipl. ing. Tomislav Fiket (PMF) za HTV-ov Dnevnik povodom sinoćnjeg potresa magnitude 4,2 prema Richteru u okolici Petrinje.

'Teško je govoriti u ovom smislu utječu li ovi potresi negativno. Obavljena su istraživanja koja su jasno dala do znanja da je hazard na području Grada Zagreba uslijed petrinjskog potresa porastao za oko 3 posto, to su kolege iz Amerike već objavili. Tako da, u svakom slučaju, naravno da to utječe. U slučaju da, kao i u slučaju svih ostalih sustava gdje imate nešto u stanju labilne ravnoteže, svaki dodatni podražaj može biti nešto što će pokrenuti iz tog stanja labilne ravnoteže u jednu ili drugu stranu. Ako - što mi, naravno, ne znamo - ako postoje nekakve napetosti koje bi se mogle aktivirati dodatnim potresima, to uvijek postoji kao mogućnost, ali nije pravilo', rekao je Fiket.

Fiket je rekao i da se ova petrinjska serija odvija u skladu s očekivanjima da će biti više naknadnih potresa.