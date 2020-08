Šefica splitskog zavoda za javno zdravstvo u samoizolaciji: Opet ću se testirati za dva dana

Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske županije, Željka Karin od danas se nalazi u samoizolaciji nakon saznanja kako je član njene obitelji pozitivan na covid infekciju.

Kako je njen test negativan, nema potrebe za testiranjem njenih kontakata. Pored toga, tvrdi, i ona je cijelo vrijeme poštivala sve epidemiološke mjere i nosila masku u situacijama koje su to zahtijevale. Zasad nije poznato na koji način se inficirao bliski član njene obitelji. Prije dva dana osjetio je vrlo blage simptome i samoinicijativno se podrgnuo testu, koji se pokazao pozitivnim.

Samoj Karin ovo je, inače, prvi put da se testirala na koronavirus.

'I tako je sada došlo vrijeme da malo postrožimo mjere, koliko god se netko bunio. Utvrdili smo grupiranje virusa u teretanama jer se ondje u zatvorenim prostorima kreću mlađi ljudi bez maske, pa je kapljičnu infekciju vrlo lako prenijeti. Moramo ih zatvoriti na neko vrijeme, kao što moramo i malo više pažnje obratiti na kafiće i restorane. Nismo ni mi blesavi i znamo da je neke mjere teško potpuno provesti do kraja, ali računamo na to da će ljudi opet biti odgovorni. Jednom smo doveli brojku do nule, pa valjda možemo još jednom - a valjda će sve ovo skupa ubrzo završiti, pa da se vratimo u mirnodopsku formaciju', rekla je Karin u eksluzivnom intervju tportalu u četvrtak.

