Šefica Ceha ugostitelja: Bili smo uvjereni da ćemo do Uskrsa ući u normalni period rada, ali kad gledamo susjedne zemlje, to nije lako za pretpostaviti

Predsjednica Ceha ugostitelja Jelena Tabak gostovala je u Dnevniku N1 gdje je komentirala popuštanje mjera za ugostitelje koje je na snazi od ponedjeljka. Rekla je da je to veliki pomak i plus za poslovanje i povratak normalnom životu.

“Vjerujem da će većina ugostitelja otvoriti jer je to prilika za rad u većem obimu. Još nemamo pisane upute pa ih moramo sačekati za organizaciju. To nije moguće u 24 sata pogotovo jer je pred nama nedjelja”, rekla je Jelena Tabak i dodala:

Ističe da je nastavak mjera pomoći velika stvar: “To je velika stvar da se mjere nastavljaju. To smo cijelo vrijeme tražili jer bez toga ne možemo preživjeti. I kad počnemo raditi, radit ćemo pod restrikcijama i dok god one postoje, tražimo ekonomske mjere jer ne možemo uprihoditi ono što nam treba da preživimo. Znamo da državi to nije lak zadatak, to je dvosmjerna i teška situacija. Vjerujem u najbolje i da ćemo godinu izvući maksimalno.”

“Što se fiksnih troškova tiče, tu je bio veliki zastoj u prosincu. Kad je to promijenjeno, ostalo je nekih 48 zahtjeva neobrađeno, to je velik pomak. Što se tiče radnih mjesta, uplate su kasnile krajem godine, siječanj se popravio, vjerujem da će i za veljaču biti brzo i da će to biti dodatni vjetar u leđa za ugostitelje”, dodala je.

Bez očekivanja



Komentirajući očekivanja rekla je da su se opekli s njima: “Više ne očekujemo ništa. Nekako smo bili uvjereni da ćemo do Uskrsa ući u normalni period rada. Sad kad gledamo susjedne zemlje, to nije lako za pretpostaviti. Ne ciljamo datume, bitno nam je da Vlada ima razumijevanja da dok postoje restrikcije, da imamo mjere. Još nismo vidjeli pisane kriterije. Kreditne linije su jedini siguran način financiranja likvidnosti, da se to ubrza, da se garancije države iskoriste i da poduzetnici dobiju kredite da izvuku godinu.”

Glazba u kafićima



Prokomentirala je i sporno puštanje glazbe u kafićima i objasnila da za razliku od noćnih klubova, kafići i restorani glazbu koriste za atmosferu, a to je upravo ono što ljudima fali.

“Čekamo još objavu na stranicama HZJZ-a o toj temi pa ćemo biti sigurni. Pisanog traga o tome još nema. Mislim da ta glazba, ako nije disco ili noćni klub, nikad neće to biti problem, da će svi držati glazbu na decibelima da se može ugodno piti piće i razgovarati. Poanta je da glazba bude pozadinska i upotpunjuje atmosferu, a ne da smeta. Pozivam članove i goste da se pridržavaju epidemioloških mjera da možemo uživati.”