Šef zagrebačkih vatrogasaca otkriva detalj koji je skoro doveo do katastrofe: Dijelile su nas minute

Zapovjednik Javne vatrogasne postaje Grada Zagreba Siniša Jembrih otkrio je zašto je požar koji je u utorak izbio u stanu u stambenoj zgradi u Ulici Jakova Gotovca bio specifičan i potencijalno vrlo opasan. Samo su ih minute dijelile od katastrofe, kaže

Jembrih napominje da gase požare u stanovima u Zagrebu na tjednoj bazi. Intervencija je obično gotova za manje od deset minuta. No požar u stanu u Gotovčevoj po nečemu se izdvajao.

Zahvatio je naime oplatu spuštenog krova na fasadi zgrade. Riječ je zapravo o maski na fasadi ispunjenoj zrakom. To je stvorilo opasan efekt dimnjaka , pojam dobro poznat vatrogascima i onima koji se bave zaštitom od požara.

'Kada je počeo požar, on nije išao van, nego je napunio taj prazan prostor između oplate i fasade. Vrući dim tako se proširio na krovište. To je jako opasno', opisu je Jembrih dramu u Gotovčevoj.

'Da je to bio normalan požar u stanu koji gasimo svaki tjedan, bilo bi to riješeno za manje od deset minuta. Problem je ta maska, spušteni krov. To je onda trčanje za požarom i trebalo je loviti gdje će izaći vrući dim. Minute su nas dijelile od toga da izgori cijelo krovište. Doslovno minute. Sada sam bio na tom krovištu, a ono je iznutra cijelo kao krokodilska koža', otkriva nam Jembrih. Dodaje da su i izbušili krov da lociraju mjesta na koja se požar proširio.