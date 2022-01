Šef zagrebačke Plinare potvrdio: Moguće je da cijena plina za kućanstva poraste do 70 posto

Poduzetnici, ustanove, bolnice, Crkve...svi su oni višestruko veće račune za plin već dobili. A što čeka građane? O tome je za RTL govorio Jeronim Tomas, direktor Gradske plinare Zagreb - Opskrba

Na pitanje RTL-ovog reportera Marka Šiklića zašto je došlo do tako velikih razlika u cijenama Tomas je odgovorio da su to prije svega geopolitički razlozi, no i zbog covid krize došlo je do povećanja potražnje za energentima. To se nije moglo prevenirati. Dosad je na ispostavljene račune u sektoru poduzetništva zaprimljeno između 6 i 7 posto prigovora. U ovom trenutku traju pregovori između resornog ministarstva, isto tako predstavnika vlasnika oko iznalaženja najboljeg rješenja za sve strane, kaže Tomas za RTL, dodajući da o pregovorima ovise i računi za siječanj, međutim ti računi bit će i do 30 posto manji nego što je to bilo u prosincu - zbog pada cijena na burzama.

Što očekuje kućanstva od 1. travnja? 'To ovisi i o aktivnostima Vlade, i to je regulirana djelatnost. Što se tiče količina njih imamo, što se tiče cijena – one će rasti zbog rasta cijena ali ne u značajnoj mjeri kao kod poduzetnika'. Neki energetičari govore da bi cijena plina za kućanstva mogla porasti do 70 posto, što kaže Tomas? 'Moguće je, da. To je realno povećanje. Cijena plina raste znatno više'.