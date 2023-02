Šef diplomacije BiH stigao u Hrvatsku i susreo se s Grlić Radmanom te Plenkovićem, ide i kod Milanovića

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković u utorak je u Zagrebu rekao da prepoznaje nepravednost preglasavanja Hrvata u BiH, ali i širu diskriminaciju etničkih skupina u izbornom zakonu za koji je optimističan da će biti dogovorno izmijenjen

Hrvatski ministar novo vijeće ministara BiH smatra „proeuropskim partnerom” s kojim se mogu jačati bilateralni i multilateralni odnosi, a obojica ministara pozdravili su zajedničku sjednicu dviju vlada najavljenu za lipanj. Hrvatski ministar taj je format nazvao „najvećim oblikom suradnje dviju država” te je najavio pomoć hrvatskog znanja i ekspertize na europskom putu BiH.

Konaković je rekao da bi do tada dvije strane trebale postići „konkretna rješenja” o promjeni izbornog zakona koja će biti iznesena na sjednici, podsjetivši da je to pitanje određeno i koalicijskim sporazumom nove vlade koji predviđaju rok od šest mjeseci od formiranja svih dijelova vlasti.

Grlić Radman je izrazio nadu da će se uspješno provesti „sveobuhvatna izborna i ograničena ustavna reforma” kako bi se postigla ravnopravnost triju konstitutivnih naroda utemeljena u Daytonskom sporazumu.

Konaković, bivši član bošnjačke stranke SDA do 2018, a danas predsjednik stranke Narod i pravda, rekao je da on „nije prvi koji je govorio u svjetlu činjenice da nije fer da Hrvatima u BiH biramo člana Predsjedništva”, no da treba naglasiti i postojanje presuda međunarodnih sudova o diskriminaciji unutar države gdje „Srbin u Zenici” ili „Hrvat i Bošnjak u Republici Srpskoj” ne mogu biti kandidati za to tijelo, a druge etničke skupine to pak ne mogu nigdje u zemlji.

Konaković želi „cjelovito rješenje” kako bi se riješilo pitanje etničke zastupljenosti, ali i prestanka diskriminacijskog procesa koji velikom broju ljudi uopće ne dozvoljava kandidiranje, naglasio je.

On želi da se „etničko i građansko pomire, nikako da se konfrontira”, smatrajući da je to moguće kroz dijalog i rješenja „koja već imaju u glavi”.

Konaković je optimističan jer su dvije strane tijekom pregovora u Neumu početkom prošle godine već „imale bolja rješenja” nego ona koje je kasnije nametnuo visoki međunarodni predstavnik u BiH Christian Schmidt.

Tada je falilo „hrabrosti političkih lidera” jer je dio njih to koristio za političku kampanju, zaključio je Konaković, dodavši da se na sastanku u utorak o tom pitanju nije govorilo detaljno.