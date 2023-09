SDP šokirao predizbornom kampanjom: 'Bolje štrik oko vrata nego se mučiti'

Oglasili su se iz SDP-a

'U sklopu naše predizborne kampanje obilazimo gradove Hrvatske i razgovaramo s našim građanima. Dosljedno prenosimo njihove riječi u formi citata. Ovo je, nažalost, točan citat jedne umirovljenice iz Slavonije.

Iako je izjava teška za pročitati, ona predstavlja hrvatsku stvarnost –dio naših građana živi na rubu siromaštva, s mirovinama od 200 do 300 eura nisu u stanju priuštiti si dostojanstven život. SDP to želi promijeniti i zato se i pitamo: Je li ona (ili bilo koji drugi umirovljenik) to zaslužila? Mi mislimo da nije', objavio je SDP.