SDP: Ramljak stvara, umjesto da rješava probleme u Agrokoru

Član Predsjedništva SDP-a i voditelj Koordinacije za gospodarstvo Ivo Jelušić u srijedu je izrazio zabrinutost stanjem u Agrokoru, ustvrdivši da vladin povjerenik Ante Ramljak stvara probleme umjesto da ih rješava zbog čega bi stanje moglo biti još gore nakon njegovog odlaska

Za Todorićev novi oblik komuniciranja putem You Tuba rekao je da ne osjeća veliku potrebu da to gleda, a za najavu u kojoj Todorić kaže 'uskoro smo zajedno' rekao je da nisu bili zajedno kad je on stvarao probleme i kamo sreće da ne moraju biti zajedno kad moraju rješavati probleme koje je on ostavio.

'To se otprilike svodi na ovo: njemu pare, a nama problemi, otišao je vjerojatno ne praznih džepova, nama je ostavio svoje probleme i danas se nama objavljuje iz udobnog apartmana iz Londona, vjerojatno tamo nije na kruhu i pašteti, ali kako se stvari mogu odvijati, možda će mnogi biti na kruhu i pašteti ako budu imali za nju zbog Ivice Todorića', rekao je Jelušić.

Smatra kako je posebno bilo ružno i pokvareno kad je Todorić prilikom predaje kompanije državi rekao da sve što je desetljećima stvarao ostavlja Hrvatskoj jer taj 'dar', prema informacijama iz Vlade, iznosi 57 milijardi kuna duga.

Jelušić ne osporava Todoriću pravo da se brani, ali bi volio kad bi Todorić progovorio što je radio u pripremi 'lex Agrokora' s ministrima aktualne Vlade i što je radio na tajnim noćnim sastancima dok su bili dobri.

No, drži da je Todorić diskreditiran da govori o problemima jer ih je on stvorio i da ima obzira, 'sam bi se poklopio ušima' i rekao oprostite - ako sam kriv - odgovarat će pred hrvatskim sudovima.