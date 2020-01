SDP prekrižio HNS i Mrsića kao partnere za izbore, imenovao kordinatore, a Bernardić ostaje 'apsolutni kandidat za premijera'

Glavni tajnik SDP-a Nikša Vukas izjavio je u četvrtak nakon sjednice stranačkog Predsjedništva kako su izabrali deset koordinatora izbornih jedinica, osnivaju izborni stožer i kreću u pripremu za pobjedu na parlamentarnim izborima, a poručio je i kako je Davor Bernardić "apsolutni kandidat za premijera"

Bauk: Izbornu platformu složiti na tragu pobjedničke Milanovićeve formule

Član Predsjedništva SDP-a Arsen Bauk uoči sjednice najavio je da će stranka svoju izbornu platformu složiti na tragu pobjedničke formule Zorana Milanovića jer, kazao je, poruke koje je Milanović imao u kampanji se uglavnom ili u potpunosti podudaraju s onim što je SDP kao stranka zastupao i u Saboru i kroz svoj program i politike.

„Naše poruke će biti na tragu toga, ali i nešto šire jer ovlasti Vlade i predsjednika nisu jednake, a drugačije i građani biraju na parlamentarnim nego na predsjedničkim izborima. To će biti naša borba za povjerenje građana kao što je i Zoran imao svoju borbu za povjerenje građana. Broj glasova koje je on dobio u drugom krugu podudara se otprilike s onim što smo dobili na izborima 2011. godine kao Kukuriku koalicija. Dakle, taj potencijal postoji, a hoće li biti iskorišten, to je sada na nama. On je svoje napravio, a sada je na nas red“, zaključio je Bauk.