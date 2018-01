SDP-ovci se suočili jedni s drugima: Što nakon 'psihoterapije' u Ogulinu?

Iako je prijetilo da se dobar dio Kluba zastupnika neće pojaviti, SDP-ovci su, barem brojčano, uspješno odradili team building u Ogulinu. No što se tiče posla, naši sugovornici kažu da se vraćaju u Zagreb bez konkretnih rezultata

Gotovo 24 sata SDP-ovci su ovaj vikend proveli u Ogulinu, no čini se da, unatoč višesatnim raspravama, glavna oporbena stranka u novu saborsku godinu ulazi bez konkretnih planova.

'Postigli smo samo to da smo si rekli neke stvari. Doduše, ne sve, jer smo i štedjeli Berine oponente, a istina je da većina njih ništa ne radi i sve dočekuje na nož. I na team buildingu smo od njih čuli samo kritike, a prijedloge rješenja baš i ne. Nemam dojam da će team building išta radikalno poboljšati', kaže jedan od zastupnika bliskih Bernardiću .

'Nakon Ogulina neće se ništa promijeniti. Generalno je team building bio koristan jedino kao svojevrsna psihoterapija i prilika da jedni drugima kažemo što mislimo. Zadnji dan nam je prezentiran 'akcijski plan za vraćanje rejtinga', no to je samo reorganizacijski plan bez ikakva sadržaja', kaže nam jedan od zastupnika, dodajući da planovima vrha stranke uopće nije impresioniran.

No ako se zagrebe ispod površine, zaključak je da SDP u Ogulinu nije napravio neki korak naprijed .

No ima i onih koji su nešto optimističniji.

'Neki ne mogu prihvatiti novo vodstvo'

'Očito da među nama postoje razlike, no tu nije u pitanju ideologija, nego se radi o tome da neki ljudi ne mogu prihvatiti novo vodstvo. Nakon jednog sastanka neće se promijeniti ništa u smislu odnosa, ali polako sve dolazi na svoje i kroz rad radnih skupina može doći do pozitivnog pomaka. Ovo ide u dobrom pravcu - čim se otvori razgovor, ma kako različite bile polazišne osnove, ipak se dođe do rješenja', kaže nam jedan od zastupnika bliskih Bernardiću, uvjeren da će nakon perioda prilagodbe krenuti SDP-ov uzlet.

Drugi dan druženja u Ogulinu SDP-ovcima je trebao biti prezentiran plan rada za 2018., no dio njih ostao je u šoku kad im je prezentiran samo plan reorganizacije rada. Naime već od danas u funkciji bi trebale biti četiri koordinacije, na čelu kojih će biti potpredsjednici SDP-a, a svaki zadužen za jedno područje - Boris Lalovac za gospodarstvo, Rajko Ostojić za društvene djelatnosti, Zlatko Komadina za lokalnu samoupravu, fondove EU-a i regionalni razvoj te Peđa Grbin za unutarnju i vanjsku politiku i pravosuđe.

Oni bi trebali koordinirati rad 20-ak radnih skupina, svojevrsnu vladu u sjeni, na čijem su čelu ili drugi članovi Predsjedništva ili saborski zastupnici. U radnim skupinama, koje pokrivaju područja pojedinih ministarstava, nalaze se i članovi SDP-ovih savjeta te zastupnici koji su zaduženi za određeno područje.