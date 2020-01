Schiff pozvao senatore: Smijenite Trumpa

Glavni tužitelj na suđenju Donaldu Trumpu u Senatu, demokrat Adam Schiff, pozvao je u četvrtak senatore da smijene američkog predsjednika jer se ne može vjerovati vođi koji stavlja svoje osobne interese ispred državnih

"Znate, ne možete vjerovati ovom predsjedniku da će učiniti ispravnu stvar za ovu zemlju. Možete mu vjerovati da će učiniti ono što je ispravo za Donalda Trumpa", poručio je Schiff.

"Učinit će to sad, učinio je to prije, činit će to idućih nekoliko mjeseci. Učinit će to na izborima, ako mu se dopusti. Zato, ako smatrate da je kriv, morate zaključiti da treba biti opozvan", dodao je.

Drugi tužitelj, predsjednik Odbora za pravosuđe zastupničkog doma Jerry Nadier, poručio je kako niti jedan predsjednik u američkoj povijesti nije zloupotrijebio ovlasti kao Trump.

"Predsjednikovo postupanje je pogrešno, ilegalno i opasno", kazao je Nadier.

Demokrati su velik dio svojeg vremena posvetili opisu važne uloge Trumpova osobnog odvjetnika Rudya Giulianija u pritisku na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija.

Potrebna je dvotrećinska većina od 100 senatora da bi se opozvao Trump, a republikanci imaju većinu u Senatu.

Za sada se čini da argumenti demokrata nisu uvjerljivi za republikanske senatore

"Što smo čuli od tužitelja jučer i prekjučer, ista je stvar. Dan za danom", rekao je republikanski senator John Barrasso.

Trumpa na suđenju zastupaju savjetnik Bijele kuće Pat Cipollone, osobni Trumpov odvjetnik Jay Sekulow, Kein Starr, bivši neovisni savjetnik čija je istraga utrla put za proces opoziva Billa Clintona te umirovljeni profesor prava na sveučilištu Harvard Alan Dershowitz.

"Slušamo neprestano iste stvari", rekao je Sekulow.

Trump je pak na Twitteru napisao da je riječ o "najnepoštenijem i najkorumpiranijem saslušanju u povijesti Kongresa".

Demokratski tužitelji završit će svoja trodnevna izlaganja u petak, s fokusom na drugoj točki optužnice - opstrukciji istrage Kongresa.

Nakon njih će Trumpova obrana iznositi svoje argumente tri dana.

Demokrati se nadaju barem uvjeriti republikance da pozovu četiri trenutna i bivša Trumpova savjetnika da svjedoče pred Senatom, ali ne postoje naznake da će vođa republikanaca u Senatu Mitch McConnell popustiti.

Republikanci žele brzo suđenje te je trenutni cilj staviti glasanje na dnevni red što prije i osloboditi Trumpa od optužbi do kraja idućeg tjedna.