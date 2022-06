Savjetnik predsjednika Zelenskog: Rat bi mogao trajati još šest mjeseci. Gradovi poput Mariupolja i Sjeverodonecka više ne postoje

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihailo Podoljak rekao je da bi rat s Rusijom mogao trajati i do pola godine

Podoljak je ruske gubitke do sada procijenio na ukupno 80.000 ljudi. To uključuje mrtve i ranjene iz redovne vojske, separatista i pripadnike plaćeničkih snaga Wagnera. Rekao je da su nakon katastrofalne početne faze rata za Moskvu, s do 1000 mrtvih u ratu dnevno, sadašnji gubici ruskih i ukrajinskih vojnika "usporedivi". Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nedavno je naveo ukrajinske gubitke na do 100 mrtvih i 500 ranjenih dnevno.