Marija Selak Raspudić oglasila se nakon teških Grmojinih riječi

'Za sve je kriva Marija i njena neobuzdana ambicija', tim je teškim riječima Nikola Grmoja opisao zašto je došlo do razlaza bračnog para Raspudić i Mosta, iako nije pojasnio pod što misli pod 'neobuzdana ambicija'.

Selak Raspudić Grmoja je opisao kao jako pametnu i britku, no smatra da je njena ambicija bila u korijenu razlaza. Potom je ispričao kako su Božo Petrov i on prevalili put od petsto kilometara samo kako bi Raspudića molili da se vrati u Most, ali da su poljubili vrata njihovog stana jer ih Marija Selak Raspudić nije željela pustiti u svoj dom.

'Došli smo svi i molili ih. Ne želim otvarati te stare rane. Dosta me to pogodilo s Ninom. On je baš istinski želio biti u Mostu. Marija, to nikada nije željela', rekao je Grmoja.