Saucha: Probao sam marihuanu više puta, koristi to tu i tamo

Legalizacija konoplje je kompleksan tema i zahtjeva široku javnu raspravu, poručili su u četvrtak u Saboru i vladajući i oporba odbijajući prijedlog Kluba Živog zida i SNAGA-e da se legalizira konoplja u poljoprivredne, medicinske i rekreativne svrhe.

Siniša Varga (SDP) najavio je da će Klub SDP-a o prijedlogu glasovati suzdržano no pozdravlja poticanje rasprave o toj temi. Slaže se i da je za upotrebu marihuane u rekreativne svrhe potrebna široka javna rasprava, a istog je stajališta i Božica Makar (HNS) koja kaže da je je riječ o kompleksnoj problematici.

Tomislav Saucha (NZ) u raspravi je pak priznao da povremenu konzumira marihuanu založivši se za njezinu legalizaciju. "Ja sam probao to više puta, ne jednom i mogu reći da to koristi tu i tamo. Volio bih da kad mi se to zaželi da ne moram ići kod nekoga tko zna nekoga pa da kupim nešto što nemam pojma što sam kupio", kazao je.

Hrvatski sabor sjednicu nastavlja u petak.