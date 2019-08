Šarec razbuktao polemike o Krškom i nuklearnoj energiji

Slovenski premijer Marjan Šarec je prošlotjednom izjavom kako sve napore treba usmjeriti za postavljanje drugog bloka nuklearke Krško izazvao negativne reakcije u Austriji i Italiji, ali i nove polemike o tome pitanju među slovenskim energetskim stručnjacima i ekološkim udrugama

Jedini način da se u Sloveniji dođe do energetskog konsenzusa do kraja ove godine, a onda to stavi u dugoročni plan dugoročnog razvoja, jest da o tome odluči sama vlada ili da se opcije stave na referendum, izjavio je dr. Peter Novak iz kompanije Energotech, prenosi mariborski list "Večer".

On kao i drugi energetski stručnjaci smatra da se iskorištavanje nuklearne energije mora nastaviti, prenosi "Večer". Novak upozorava da je cilj po kojemu bi Slovenija do 2030. osiguravala 37 posto energije iz obnovljivih izvora "čista fantazija" jer trenutno iz tih izvora osigurava samo 20-ak posto. Nekadašnji ministar za energetiku i sadašnji direktor Elektra Maribor Boris Sovič kaže da energetski plan treba voditi računa o sve većoj potrošnji struje zbog ugradnje električnih crpki i klima uređaja u kućama i stanovima, ali i budućih potreba električnih automobila.

Naravno da treba voditi računa i o zahtjevima koje donose klimatske promjene, ali su simplifikacije o tome kako ćemo sve potrebe zadovoljiti malim elektranama na krovovima i balkonima nerealne, rješenja će morati biti kompleksna, kazao je Sovič, prenosi list "Večer".