Sanader na sud dolazi bez lisica, ima li posebni tretman?

Bivši premijer Ivo Sanader nedavno je nakon pravomoćne presude u slučaju Planinska završio u Remetincu gdje izdržava kaznu. Od tamo ga dovode na sud gdje mu se još sudi u drugim postupcima, no pri dolasku Sanader ima i neuobičajeni tretman

No iako je Sanader sada osuđenik, iako se na sud dovodi iz zatvora te iako bi u cijelom tom procesu na rukama trebao imati lisice, tog “modnog dodataka” kod Sanadera nema. Lisicama nije vezan ni u kombiju pravosudne policije, ni dok ga iz kombija izvode i dovode u zgradu suda, ni dok ga iz jedinice za zadržavanje vode u sudnicu u kojoj se održava rasprava, pa ni dok ga vraćaju natrag u Remetinec, piše Večernji list..

Poznavatelji prilika na zagrebačkom Županijskom sudu kažu da je to doista neobičan tretman jer svi pritvorenici i zatvorenici, koji na sud svakodnevno dolaze iz Remetinca ili nekog drugog zatvora ili kaznionice, u zgradu suda ulaze s lisicama na rukama, a te lisice s ruku u pravilu im se skidaju tek po ulasku u sudnicu.

U Ministarstvu pravosuđa situaciju oko Sanadera, pojašnjavaju stavom da se za svakog zatvorenika izrađuje sigurnosna prosudba, prije no što on bude izveden iz zatvora. Kako pojašnjavaju, procjenjuje se postoji li rizik da zatvorenik ugrožava red i sigurnost tijekom dovođenja na sud te same rasprave.