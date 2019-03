SAD želi da se Srbija i Ksovo međusobno priznaju

SAD podupire normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine te postizanje trajnog i sveobuhvatnog sporazuma koji bi u svojoj srži značio međusobno priznanje, izjavio je u četvrtak američki dužnosnik Matthew Palmer, dodavši da je "potpuno moguće" da bi jedan takav sporazum uključivao i "prilagodbu" granice između Srbije i Kosova

"Podržavamo normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine (...) Dogovor dvije strane moraju postići same, on mora biti trajan i sveobuhvatan. U samoj srži toga, za nas, to znači međusobno priznanje", kazao je novinarima Palmer, iz Ureda za europske i euroazijske poslove State Departmenta zadužen za zapadni Balkan.

"Potpuno je moguće da bi to uključivalo i prilagodbu granice između Srbije i Kosova. SAD to ne zagovara, ali niti ne isključuje", dodao je Palmer.

Prema njegovim riječima, od Beograda bi se očekivalo "priznavanje i prihvaćanje Kosova kao suverene i neovisne države", a Kosovo bi moralo priznati Srbiju kao svog susjeda.