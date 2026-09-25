Sve više mlađih odraslih doživi moždani udar: Evo na što upozoravaju stručnjaci

Moždani udar i dalje je razmjerno rijedak među mlađim odraslim osobama, ali u posljednje vrijeme događa se sve češće.

Na području Cincinnatija i sjevernog Kentuckyja stopa je porasla s 33,9 slučajeva na 100.000 stanovnika 1993. i 1994. na 62,2 slučaja 2020. godine, pokazuje istraživanje objavljeno u časopisu Neurology. ‘Moždani udar razorna je bolest u bilo kojoj dobi, a osobito kada pogodi mlađu osobu’, rekao je dr. David Robinson, jedan od autora istraživanja. Njegove posljedice mogu otežati posao, brigu o djeci i svakodnevni život. Autori su zabilježili i blagi porast udjela osoba koje prežive moždani udar, što znači da bi više mladih moglo živjeti s dugotrajnim posljedicama, prenosi CNN.

Uzrok porasta je nejasan Istraživači su pratili osobe od 20 do 54 godine. U promatranom razdoblju zabilježili su 2076 prvih moždanih udara, a porast su ponajprije činili ishemijski udari, koji nastaju kada se prekine dotok krvi u dio mozga. Među osobama koje su doživjele moždani udar porasla je učestalost visokog krvnog tlaka, dijabetesa, fibrilacije atrija i uporabe psihoaktivnih tvari. Potonji porast istraživači uglavnom povezuju s češćom uporabom marihuane. No nemaju usporedive podatke za osobe koje nisu doživjele moždani udar pa ne mogu utvrditi objašnjavaju li ti čimbenici rast broja slučajeva. Robinson smatra da odgovor vjerojatno nije u jednom uzroku. Pretilost, povišen kolesterol i sjedilački način života također mogu pridonijeti riziku. Pritom su neki čimbenici rizika postali češći i kod starijih osoba, među kojima stopa moždanih udara nije porasla.