KAOS NA TRŽIŠTU

Procurilo pismo EU-a vladama članica: Pripremite se za kriznu zimu

M.Č./Hina

25.09.2026 u 21:44

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Dubravka Petric
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Europska unija suočava se s krizom cijena energije uzrokovanom posljedicama rata s Iranom na tržištima nafte i plina, upozorio je u petak povjerenik EU-a za energetiku u pismu u koje je Reuters imao uvid, pozivajući pritom države da razmotre mjere za smanjenje potražnje za energijom

"Suočeni smo s krizom cijena koja je povezana s krizom opskrbe", naveo je povjerenik EU-a za energetiku Dan Jorgensen u pismu upućenom ministrima energetike država članica EU-a.

Iako je EU sada spremniji nego što je bio zimi 2021., kada je Rusija ograničila opskrbu Europe plinom smanjenjem isporuka, vlade moraju pojačati pripreme za nadolazeću zimu, istaknuo je.

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"Pozivam vas da razmotrite uvođenje ili nastavak provedbe mjera kojima se može održati punjenje [skladišta plina] ili smanjiti potražnja za plinom i električnom energijom onoliko dugo koliko je to potrebno", poručio je Jorgensen.

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