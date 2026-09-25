Procurilo pismo EU-a vladama članica: Pripremite se za kriznu zimu

"Suočeni smo s krizom cijena koja je povezana s krizom opskrbe", naveo je povjerenik EU-a za energetiku Dan Jorgensen u pismu upućenom ministrima energetike država članica EU-a.

Iako je EU sada spremniji nego što je bio zimi 2021., kada je Rusija ograničila opskrbu Europe plinom smanjenjem isporuka, vlade moraju pojačati pripreme za nadolazeću zimu, istaknuo je.