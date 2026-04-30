SAD pooštrava režim za ulaz u zemlju: Ako kažete ovo - zaboravite na vizu

Sjedinjene Američke Države uvele su nova pravila za izdavanje privremenih viza te bi ona mogla značajno utjecati na podnositelje zahtjeva. Prema novim smjernicama američkog State Departmenta, kandidati će tijekom postupka morati potvrditi da nisu pretrpjeli štetu u svojoj zemlji i da se ne boje povratka. U suprotnom im se šanse za dobivanje vize naglo smanjuju

Kako doznaje The Guardian, State Department poslao je depešu svim veleposlanstvima i konzulatima diljem svijeta s uputom da izmijene proceduru. Konzularni službenici sada moraju postaviti dodatna pitanja i tražiti izričitu potvrdu podnositelja zahtjeva da ne strahuju od zlostavljanja u domovini kao preduvjet za nastavak razgovora. Nova pitanja glase: Jeste li doživjeli štetu ili zlostavljanje u zemlji čije državljanstvo imate ili u kojoj ste posljednje stalno boravili?

Bojite li se štete ili zlostavljanja ako se vratite u svoju zemlju? U obrazloženju se navodi da je cilj ove mjere smanjiti broj onih koji, prema tvrdnjama State Departmenta, pogrešno predstavljaju svoje namjere tijekom postupka dobivanja vize.

Što točno piše u depeši? 'Velik broj stranaca koji traže azil u Sjedinjenim Državama pokazuje da mnogi pogrešno prikazuju svoje namjere konzularnim službenicima tijekom postupka izdavanja viza i na ulaznim točkama u SAD. Podaci koji se trenutačno prikupljaju nisu dostatni za prepoznavanje onih koji strahuju od povratka u svoju zemlju.' Mjera je uvedena nedugo nakon što je savezni prizivni sud presudio da je pozivanje Donalda Trumpa na 'invaziju' na južnoj granici bilo nezakonito. Ta odluka u praksi ponovno otvara vrata SAD-a migrantima koji bježe od progona. Američki State Department izdao je gotovo 11 milijuna neimigrantskih viza u fiskalnoj 2024. godini, a podaci za 2025. godinu još se obrađuju. Ta kategorija obuhvaća širok spektar putnika – od turista i studenata do visokokvalificiranih radnika, sezonskih radnika u poljoprivredi i poslovnih ljudi.