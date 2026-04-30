SAD pooštrava režim za ulaz u zemlju: Ako kažete ovo - zaboravite na vizu

Sjedinjene Američke Države uvele su nova pravila za izdavanje privremenih viza te bi ona mogla značajno utjecati na podnositelje zahtjeva. Prema novim smjernicama američkog State Departmenta, kandidati će tijekom postupka morati potvrditi da nisu pretrpjeli štetu u svojoj zemlji i da se ne boje povratka. U suprotnom im se šanse za dobivanje vize naglo smanjuju
Kako doznaje The Guardian, State Department poslao je depešu svim veleposlanstvima i konzulatima diljem svijeta s uputom da izmijene proceduru. Konzularni službenici sada moraju postaviti dodatna pitanja i tražiti izričitu potvrdu podnositelja zahtjeva da ne strahuju od zlostavljanja u domovini kao preduvjet za nastavak razgovora.
Nova pitanja glase:
- Jeste li doživjeli štetu ili zlostavljanje u zemlji čije državljanstvo imate ili u kojoj ste posljednje stalno boravili?
- Bojite li se štete ili zlostavljanja ako se vratite u svoju zemlju?
U obrazloženju se navodi da je cilj ove mjere smanjiti broj onih koji, prema tvrdnjama State Departmenta, pogrešno predstavljaju svoje namjere tijekom postupka dobivanja vize.
Što točno piše u depeši?
'Velik broj stranaca koji traže azil u Sjedinjenim Državama pokazuje da mnogi pogrešno prikazuju svoje namjere konzularnim službenicima tijekom postupka izdavanja viza i na ulaznim točkama u SAD. Podaci koji se trenutačno prikupljaju nisu dostatni za prepoznavanje onih koji strahuju od povratka u svoju zemlju.'
Mjera je uvedena nedugo nakon što je savezni prizivni sud presudio da je pozivanje Donalda Trumpa na 'invaziju' na južnoj granici bilo nezakonito. Ta odluka u praksi ponovno otvara vrata SAD-a migrantima koji bježe od progona.
Američki State Department izdao je gotovo 11 milijuna neimigrantskih viza u fiskalnoj 2024. godini, a podaci za 2025. godinu još se obrađuju. Ta kategorija obuhvaća širok spektar putnika – od turista i studenata do visokokvalificiranih radnika, sezonskih radnika u poljoprivredi i poslovnih ljudi.
Ipak, prema američkom zakonodavstvu i Konvenciji o statusu izbjeglica iz 1951. godine, pravo na traženje azila ne ovisi o načinu ulaska u zemlju niti o onome što je osoba rekla tijekom viznog postupka.
Filtar u ranoj fazi
Nova politika, međutim, uvodi svojevrstan filtar već u ranoj fazi. Time bi se potencijalno mogli isključiti i stvarne žrtve progona, uključujući osobe koje su preživjele obiteljsko nasilje, novinare koji su primali prijetnje smrću ili pripadnike progonjenih vjerskih manjina, prije nego što uopće stupe na američko tlo.
Postoji i dodatni rizik, a to je davanje lažnog iskaza. Ako podnositelj zahtjeva doista strahuje od povratka, ali odgovori 'ne' da bi dobio vizu, to se smatra materijalnim lažnim prikazivanjem činjenica pred saveznim službenikom. A to je kazneno djelo koje može rezultirati trajnom zabranom ulaska u SAD.
U smjernicama se poziva i na izvršnu uredbu 14161, koju je Donald Trump potpisao prvog dana mandata u siječnju 2025. Njome se federalnim agencijama nalaže pooštrenje sigurnosnih provjera i postupaka provjere kako bi se spriječio ulazak osoba koje se smatraju potencijalnom prijetnjom.