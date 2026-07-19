SAD šalje dodatne vojne avione na Bliski istok: Sukob se širi?

Prema pisanju Wall Street Journala, raspoređivanje uključuje borbene avione F-16 iz američke zračne baze Spangdahlem u zapadnoj Njemačkoj te zrakoplove F-35 iz britanske baze RAF Lakenheath koju koristi američka vojska. U regiju se šalju i zrakoplovi za dopunu goriva u zraku, navodi list pozivajući se na izvore.

O dodatnom raspoređivanju izvijestio je i New York Times, pozivajući se na američke dužnosnike. Prema njihovim navodima, odluka je donesena prije nego što su u petak u bazi u Jordanu tijekom iranskog napada poginula dva američka vojnika.