zaoštravanje sukoba

SAD šalje dodatne vojne avione na Bliski istok: Sukob se širi?

M.Či./Hina

19.07.2026 u 19:38

F-35
F-35 Izvor: EPA / Autor: Robin van Lonkhuijsen
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Sjedinjene Države raspoređuju dodatne borbene zrakoplove na Bliski istok dok se sukob s Iranom zaoštrava, a taj se potez tumači kao moguća priprema za širenje vojnih operacija u regiji, izvijestila je u nedjelju agencija dpa

Prema pisanju Wall Street Journala, raspoređivanje uključuje borbene avione F-16 iz američke zračne baze Spangdahlem u zapadnoj Njemačkoj te zrakoplove F-35 iz britanske baze RAF Lakenheath koju koristi američka vojska. U regiju se šalju i zrakoplovi za dopunu goriva u zraku, navodi list pozivajući se na izvore.

O dodatnom raspoređivanju izvijestio je i New York Times, pozivajući se na američke dužnosnike. Prema njihovim navodima, odluka je donesena prije nego što su u petak u bazi u Jordanu tijekom iranskog napada poginula dva američka vojnika.

vezane vijesti

Taj potez vjerojatno će se tumačiti kao znak da se Washington priprema za moguće proširenje vojnih operacija protiv Irana.

Prekid vatre postignut sredinom lipnja urušio se, a borbe su ovog mjeseca ponovno izbile oko strateški važnog Hormuškog tjesnaca, ključne rute za globalnu opskrbu energentima koja je i dalje praktički zatvorena.

SAD je tijekom proteklog tjedna izveo dnevne i noćne napade na ciljeve u Iranu, dok je Teheran napadao američke saveznike i vojne objekte diljem regije.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kod batine

kod batine

FOTO Ovako izgleda rekordno niski vodostaj Dunava
problemi za putnike izvan EU

problemi za putnike izvan EU

Novi sustav graničnih kontrola EU-a stvorio kaos: Čeka se i do tri puta dulje
stigla dok su spavali

stigla dok su spavali

FOTO Snažna pijavica poharala kampove na Lošinju: Dvoje ozlijeđenih prebačeno helikopterom u Rijeku

najpopularnije

Još vijesti