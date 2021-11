[VIDEO] Saborski zastupnici reagirali na novi način rada, evo što Hasanbegović kaže na uvođenje videoveze za one koji se ne žele cijepiti ni testirati

Nakon što je Predsjedništvo Sabora odlučilo kako će izgledati rad zastupnika nakon što se u ponedjeljak uvedu covid potvrde za ulazak u parlament, stigle su i reakcije samih parlamentaraca

Među onima koji su najžešće kritizirali najavu uvođenja covid potvrda za Sabor bio je zastupnik Zlatko Hasanbegović , koji je prije nekoliko dana poručio da se ne namjerava ni cijepiti ni testirati te 'da je njegovo pravo da ima virus'. Danas je na upit novinara komentirao namjerava li sudjelovati u sjenicama videovezom, jer je to odlukom Predsjedništva omogućeno za one koji neće imati potvrde i neće se htjeti testirati.

'Pravno gledajući puno je toga sporno i možemo očekivati nove tužbe i da će to trajati. Mudro je i opravdano da Sabor preuzme inicijativu i raspravi o tome. To bi umirilo građane i mi bi time prihvatili do kraja svoju odgovornost. I dalje ćemo inzistirati da bude rasprava ovdje. Ovo što stožer donosi otvara mnoga pitanja. Predsjednik Milanović je već ranije govorio da treba proglasiti izvanredno stanje, vidimo svi da su suspendirana temeljna prava i slobode. Situacija nije 'business as usual'', dodao je.

Komentirao je one koji se ne žele testirati. 'Meni to naprosto nije jasno. Meni nije jasno ni kada ljudi odbijaju cijepljenje. Znamo koliko je života spasilo cijepljenje. Od polia do cijepljenja protiv gripe i danas cijepljenja protiv koronavirusa. Kada se cijepiš imaš daleko veće šanse ne razviti opasan oblik bolesti i ne umrijeti. Nije mi jasno kada tako nešto možeš dobiti besplatno i ne moraš predugo čekati, nije mi jasno zašto ljudi to ne prihvaćaju. One koji se ne žele ni testirati, to ne mogu shvatiti', kazao je Grbin.

Što se tiče Kluba zastupniak SDP-a, Grbin kaže da oni neće imati problema s dolaskom u Sabor. Dodao je kako se samo jedna zastupnica iz zdravstvenih razloga nije mogla cijepiti, no da je to sada riješeno.