HDZ privatizirao Sabor: Unajmili sabornicu za skup Europske pučke stranke, oporba šokirana

Najveća europska stranka EPP za mjesec dana održat će veliki dvodnevni kongres u Zagrebu. U medijima je već najavljeno da će se održati u Areni, no čuđenje su izazvala događanja dan prije samog kongresa. Posve neuobičajeno za hrvatske prilike, EPP će sjednicu svog predsjedništva i skupštine održati u državnoj instituciji - u Saboru

Stranački skupovi u državnoj instituciji, i to u Saboru, neuobičajena su pojava, a takvih događaja ne sjećaju se ni saborski izvjestitelji ni zastupnici koji su već nekoliko mandata u Saboru. No da će Europska pučka stranka dan uoči svog kongresa doista u parlamentu održati sjednicu predsjedništva i skupštine, potvrdili su nam i iz Sabora. 'Na zamolbu Europske pučke stranke za korištenje prostora u zgradi Hrvatskog sabora, odobreno je korištenje sabornice te dvorane 'Ivana Mažuranića' za održavanje dvaju sastanaka - Predsjedništva i Političke skupštine Europske pučke stranke 19. studenoga 2019. Sve troškove organizacije sastanka snosit će Europska pučka stranka, uz naknadu za korištenje prostora Hrvatskog sabora', potvrdili su za tportal iz Sabora.

U molbi koja je došla iz EPP-a, predsjednik te stranke Joseph Daul naveo je i kako su se sjednice i predsjedništva i skupština EPP-a već ranije organizirale u parlamentima Litve, Danske, Finske te u Europskom parlamentu (u Bruxellesu, Strasbourgu i Luxembourgu). Da su se sastanci predsjedništva i skupštine EPP-a održavali i u parlamentima drugih država, potvrđuju i u HDZ-u, stoga to ne smatraju čudnim. 'Ne vidimo u tome ništa sporno. Nema nikakvog pogodovanja. Odluka predsjedništva Sabora je jasna, kako je navedeno i u njihovu odgovoru, kao i cijena najma. Ovo je najveći politički skup EPP-a u Hrvatskoj i uvod u predsjedanje Hrvatske Europskom unijom', kažu za tportal u HDZ-u. Navode kako bi na kongres EPP-a u Zagrebu mogli doći šefovi europskih država i vlada te najviši dužnosnici Europske unije, među kojima su i njemačka kancelarka Angela Merkel, izabrana predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen te još aktualno vodstvo Europske unije Donald Tusk i Jean-Claude Juncker. No u Saboru do sada nije bilo nekog stranačkog skupa. Do sada su se, doduše, u njemu održavala događanja poput okruglih stolova u suorganizaciji GONG-a ili nekih drugih međunarodnih organizacija, okrugli stolovi u organizaciji saborskih odbora, klubova zastupnika ili pojedinačnih zastupnika te neke od pravobraniteljica. Sabornica se pak koristila za organiziranje sastanka u okviru Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, vezano za predsjedanje Republike Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe te organiziranje sastanaka u okviru predsjedanja Hrvatskog sabora Parlamentarnom dimenzijom Srednjeeuropske inicijative. No sve to bez naknade. I sam Sabor u odgovoru na naša pitanja priznaje da se sabornica do sada nije iznajmljivala za naknadu.

Sabor naplatio više od 74 tisuće kuna EPP će, što nam je potvrđeno u Saboru, platiti sve troškove skupa u Saboru. Za korištenje prostora Hrvatski sabor će Europskoj pučkoj stranci naplatiti iznos od 42.500 kuna, sukladno Odluci o visini naknade za korištenje dvorana za sjednice u Hrvatskom saboru, a za ostale troškove (tehničke i ugostiteljske usluge) iznos od 31.988 kuna, odnosno ukupno 74.488 kuna.

U Saboru nam pojašnjavaju da saborska tijela, zastupnici i institucije poput pravobranitelja i DIP-a mogu koristiti prostore bez naknade, a drugi moraju platiti za korištenje prostora. 'Uz naknadu, dvorane Hrvatskog sabora mogu koristiti klubovi stranaka u Europskom parlamentu i međunarodne organizacije te ostala tijela i organizacije, o čemu odluku donosi predsjedništvo Hrvatskog sabora na temelju procjene svih okolnosti i značenja samog događanja, sukladno raspoloživosti prostora u tom vremenu i uz uvjet da se time ne ometa redovan rad Sabora te njegovih radnih tijela', odgovorili su nam iz Sabora. Uže predsjedništvo Sabora doista je donijelo odluku i odobrilo zahtjev EPP-u, i to još u travnju, a odluku su tada podržali predsjednik Sabora, potpredsjednici iz vladajuće većine i SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić, dok je Mostov Božo Petrov bio suzdržan. No zanimljivo je da je tek nekoliko mjeseci kasnije propisano da, između ostalog, klubovi stranaka u Europskom parlamentu i međunarodne organizacije mogu koristiti dvorane uz naknadu. Potvrđuju nam to i neki članovi predsjedništva. 'Nakon što je na predsjedništvu Sabora odobren zahtjev EPP-a za korištenje saborskih dvorana predložio sam predsjedništvu izmjenu pravilnika koji uređuje to pitanje. Htio sam da se jasno utvrde kriteriji i uvjeti za odobravanje sličnih zahtjeva. Pravilnik je izmijenjen u rujnu, na početku novog zasjedanja, u skladu s mojim prijedlogom', pojašnjava nam potpredsjednik Sabora Božo Petrov.

Da će se stranački sastanci i sjednice EPP-a održati u prostorima Hrvatskog sabora, to je šokiralo oporbu. SDP-ov međunarodni tajnik Domagoj Hajduković, koji je u Saboru već nekoliko mandata, ne sjeća se da je ikada u parlamentu održana neka stranačka sjednica, a održavanje sjednica EPP-a smatra neprimjerenim. 'Možda je ovaj potez HDZ-a, koji će ugostiti kongres EPP-a, u skladu s pravilima i zakonom, no po mom iskustvu to nije uobičajena praksa europskih stranaka. Kongresi europskih socijalista (op.a., čiji je dio i SDP) i slična događanja u pravilu se održavaju u stranačkim prostorima stranke domaćina ili kongresnim centrima, bez obzira je li stranka domaćin na vlasti ili ne. Pretpostavljam da premijer Plenković mjestom održavanja predsjedništva EPP-a želi dati na važnosti činjenici da je HDZ na vlasti u Hrvatskoj, no smatram da je to pretjerano i neukusno naglašavanje istog. Iako je lijepo to što će čelnici EPP-a moći vidjeti Sabor, nadam se da ni lipa troška koji će napraviti neće pasti na leđa hrvatskih građana, nego da će račune podmiriti HDZ', kazao je Hajduković za tportal. Iznajmljivanje prostorija u Saboru i dosad je bila rijetkost, a sama sabornica nikad se nije iznajmljivala. 'Bojim se da ćemo ovakvim potezom otvoriti Pandorinu kutiju za sva moguća i nemoguća stranačka događanja koja bi se odvijala u prostoru Sabora. Ne znam zbog čega prekidamo uvriježene prakse i nepisana pravila', kaže Hajduković.

Evo koje su cijene najma prostora u Saboru Zajedno s izmjenama Odluke o korištenju dvorana u Saboru, koje je Predsjedništvo usvojilo u rujnu, stigli su i cjenici. Tako klubovi zastupnika u Europskom parlamentu, međunarodne organizacije te ostala tijela i organizacije sabornicu, u kojoj se održavaju plenarne sjednice mogu unajmiti za 35 tisuća kuna. Mala vijećnica, u kojoj su se nekoć održavale sjednice Županijskog doma, može se iznajmiti za 15 tisuća kuna. Dvorana "Ante Starčević" iznajmljuje se za 10 tisuća kuna, dvorana "Josip Jelačić" za 9.500 kuna, dvorana "Janko Drašković" za 8.000 kuna, dvorana "Ivan Mažuranić" za 7.500 kuna, dvorana "Ivan Kukuljević" za 7.000 kuna, dvorana "Stjepan Radić" za 7.000 kuna te dvorana "Eugen Kvaternik" za 6.500 kuna.