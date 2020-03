Sabor sanira potresom oštećene dimnjake i krov

Hrvatski sabor, čija je zgrada na Trgu svetog Marka oštećena u nedavnom potresu, trenutno sanira oštećene dimnjake, krov i popravlja klima komoru, potvrdili su u ponedjeljak iz Sabora čiji zastupnici, zbog sigurnosti, od prošlog tjedna zasjedaju u staroj Ininoj zgradi u Šubićevoj ulici

Zahvaljujući tome, u nju će, kao i u neoštećene prostorije u glavnoj zgradi, do sanacije biti preraspoređeni službenici s 3. i 4. kata glavne zgrade.

Iz Sabora su potvrdili da su glavnu zgradu na Markovu trgu pregledali statičari i druge nadležne tehničke službe prvi put na sam dan prvoga potresa, no i nadalje se konzultiraju oko detaljnih pitanja potrebnih sanacija.

U pregledu su utvrđena oštećenja krova i dimnjaka, tavana te 3. i 4. kata zgrade gdje su popucali zidovi i cijevi, mramorne oplate i sl.

Izvan funkcije trenutačno su upravo 3. i 4. kat te Sabornica.

Sabor zasjeda u Zagrebu od 13. stoljeća, no tek u 18. st. dobio posebnu zgradu

Glavna saborska zgrada u potresu je podijelila sudbinu niza povijesnih zagrebačkih građevina, pretrpjela je znatna oštećenja. Na povijest svoje palače, Sabor podsjeća na mrežnim stranicama.

Sabor u Zagrebu zasjeda još od 13. stoljeća, no sve do kraja 18. stoljeća nije bilo posebno namijenjene zgrade za održavanje sjednica nego su one održavane po kućama uglednika, u kraljevskom dvoru u Gradecu ili na biskupskom dvoru.

Kako bi saborska zasjedanja konačno dobila stalno mjesto, 1731. godine kupljena je kuća na Markovom trgu, tada glavnom zagrebačkom trgu, koja se nalazila na mjestu današnje saborske zgrade. Još iste godine zgrada je stradala u požaru.

Zidarski majstor iz Zagreba Matija Leonhart, iz temelja je projektirao tada kraljevinsku, odnosno saborsku palaču koja je tada bila ne samo najveća, već i po vremenu gradnje i ljepoti, prva barokna palača u Gornjem gradu.

U novoj, ali još nedovršenoj zgradi namijenjenoj zasjedanjima Sabora, čuvanju arhiva, županijskim sudovanjima, te sudovanju Banskog stola, Sabor je prvi put zasjedao 6. svibnja 1737.

Od 1765. pod istim krovom sa zagrebačkom županijom

Od 1765. godine Sabor je pod svoj krov primio i zagrebačku županiju. Kako je županija imala vlastite urede, sudove i arhiv, saborska su se zasjedanja zbog nedostatka prostora održavala u Varaždinu u stanu bana ili u Zagrebu u biskupskom dvoru.

Sabor je sa zagrebačkom županijom tako zasjedao do 1807. godine kada je donesen zaključak da se kupi kraljevinska kuća u kojoj će se uz Sabor moći smjestiti i najviši sudovi i banovi.