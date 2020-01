Ostojić: Hoćete li navijače kojima je na Snježnoj kraljici hladno goniti zbog prikrivanja identiteta?

Saborski zastupnici u podnevnim su satima počeli raspravljati o izmjenama Zakona o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima, koje su već izazvale silne reakcije u javnosti

Izmjenama zakona Vlada želi povećati sigurnost na sportskim natjecanjima kod gledatelja koji su na sportskim natjecanjima poglavito zbog samog natjecanja, a ne zbog namjere počinjenja protupravnih ponašanja. 'Očekuje se da će isključenje sa sportskog natjecanja počinitelja protupravnih ponašanja koja se predlaže uvrstiti u zakon dovesti do smanjenja angažiranja policije na provedbi mjera osiguranja iz nadležnosti policije, što će se odraziti i na smanjenje proračunskih sredstava', kazao je državni tajnik u MUP-u Žarko Katić.

Prijedlogom zakona predlaže se, pojašnjavao je Katić, propisati da prekršaj čini i osoba koja dolazi na sportsko natjecanje pod utjecajem droga. Također, osoba koja na sportsko natjecanje dolazi pod utjecajem alkohola činila bi prekršaj već samim odbijanjem ispitivanja alkoholiziranosti mjernim uređajem, kao i osoba koja bi odbila podvrgnuti se ispitivanju prisutnosti droga u organizmu.

Također, zakonskim prijedlogom u prekršaju bi bila osoba koja s očitom namjerom da ide na sportsko natjecanje kod sebe ima predmete namijenjene za prikrivanje identiteta, objašnjavao je Katić. 'Ne radi se o šalovima i kapama klubova nego o specifičnim predmetima koji su namjenjeni prikrivanju identiteta', kazao je Katić.

Zakonskim prijedlogom utvrđuje se prekršajem i pozivanje, poticanje ili sudjelovanje u tučnjavi ili napadu na druge gledatelje, redare, službene osobe, sportaše ili druge osobe te oštećenja ili uništenja dijelova sportskog objekta kada je nastupila mala šteta, stoji u obrazloženju prijedloga zakonskih izmjena.

Masu pitanja u replici imao je Mostov Miro Bulj, kojeg je zanimalo zašto se više naplaćuje alkoholiziranost navijača nego prekršaji u prometu. 'Hoćete li kontrolirati koliko se skupih vina popilo u svečanim ložama? Kako ćete riješiti pitanje bjegunaca, koji su vodili klubove, i pobjegli u druge države, zbog kojih se navijačke skupine ponašaju kako se ponašaju? Riješite vi kriminalce u svečanim ložama', kazao je Bulj.

Katić mu ja pojasnio da se ne sankcioniraju svi navijači koji su alkoholizirani. Pojasnio je da mogu biti alkoholizirani ali da pritom ne rade druga proutpravna ponašanja. 'Na nedavnoj utakmici protiv Slovačke u Rijeci, slovački su navijači cijeli dan pili i bili vidni alkoholizirani, ali su pritom bili izrazito mirni i slušali upute policije', kazao je Katić, pojasnivši da će policija postupati samo protiv onih koji remete javni red i mir.

'Ovim izmjenama omogućavate da navijači unose alkohol na stadiona i da ga tamo kupuju, a istovremeno ih drastično kažnjavate ako ih tamo netko zatekne s više od 0,5 promila. Koja je logika?', pitao je Mostov Robert Podolnjak.

Katić je pojasnio da alkohol nije dozvoljen samo na natjecanjima visokog rizika, ali da je dozvoljen na natjecanjima niskog i srednjeg rizika. Ponovio je da se alkoholizirani ako ne remete javni red i mir neće nužno procesuirati.

Repliku je imao i HDZ-ov Stevo Culej, koji je kazao da su nekad navijači bili 12. igrač na terenu, a danas su oni glavni. 'Oni su gospodari tribina i gospodari stadiona. To što se događa na stadionu rezultat je vođa čopora navijača. Svi divni i krasni navijači su žrtve tih vođa čopora, oni kreiraju nasilje i govora mržnje. A najveći govor mržnje je bila svastika koja je otišla u zastaru', kazao je Culej.

Tomislav Panenić upitao je hoćemo li uvesti i navijačke dozvole pa ih oduzimati ako netko ima više od 0.5 promila.

Na nekoliko pitanja ukazao je i bivši ministar unutarnjih poslova, SDP-ov Ranko Ostojić. 'Da li će mobitel biti sredstvo koje će biti oduzimano na stadionima? To govorim jer danas bilo izvješće da policajci to tumače kao sredstvo za ozljeđivanje kod uhićenja migranata u vlaku u Slavonskom Brodu. Hoće li na Snježnoj kraljici isto tako biti tretirani navijači koji dolaze maskirani, s prikrivenim identiteom i to jer im je hladno?', kazao je Ostojić.

'Zakon je usmjeren protiv huligana i odnosi se na sva sportska natjecanja. Možda je tu više bilo riječi o nogometu, ali odnosi se na sva protupravna ponašanja na sportskim natjecanjima. Na skijaška ljudi dolaze toplije obučeni i naravno da neće biti procesuirani. Mobitel se neće oduzimati inače bi svatko od nas tko ide na utakmicu ostao bez mobitela', rekao je Katić.

U ime kluba Mosta izmjene zakona secirao je Marko Sladoljev, kazavši kako je zakon licemjeran i duboko nepravedan. Kao primjer je naveo i odredbu o alkoholiziranosti. 'Hoće li se ovaj članak primjenjivati na sve tribine jednako? Vi ste rekli da neće i da će se bazirati na navijačke tribine. To je diskriminatorno jer jednu skupinu odmah prozivate huliganima', kazao je Sladoljev.

Sporno mu je i što se tučnjava na stadionima kažnjava puno teže nego bilo gdje drugdje. 'U slučaju da se Krešo Beljak i ja potučemo ispred sabornice mislim da bi trebali biti jednako kažnjeni kao navijač Hajduka i Dinama da se potuku ispred stadiona. Isto je tako i da se netko potuče pred narodnjačkim klubom, ne može biti da se šamar pred narodnjačkim klubom kažnjava blago, a na stadionu rigorozno', kazao je Sladoljev.