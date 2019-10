MUP traži strože kazne za huligane: Za sudjelovanje u tučnjavi do 25 tisuća kuna i 60 dana zatvora

Ministarstvo unutarnjih poslova na e-savjetovanju je u ponedjeljak objavilo izmjene Zakona o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima, prema kojima bi oni koji izazivaju nerede trebali biti strože sankcionirani

Izmjene zakona predlažu da navijači na sportska borilišta neće moći ulaziti s 'odjevnim predmetima čija namjena, pored osnovne, služi i za prikrivanje identiteta'. Podsjetimo, do sada je zakon propisivao zabranu prikrivanja lica, to ostaje u njemu i dalje, što se kažnjavalo od dvije do 15 tisuća kuna.

Prođu li izmjene zakona kako su predložene prekršajem će se u buduće smatrati i 'pozivanje, poticanje i sudjelovanje u tučnjavi ili napadu na druge gledatelje, redare, službene osobe, sportaše i druge osobe' kao i oštećenje ili uništavanje dijelova sportskog objekta, prijevoznih sredstava i druge imovine. Kazna za to je od 5 do 25 tisuća kuna ili zatvor od 30 do 60 dana.