Sabor odlazi na zimski odmor, znamo kad se vraćaju u klupe

Glasovanjem o raspravljenim točkama Sabor će u petak zaključiti 15. sjednicu u ovom mandatu te otići na zimsku stanku. Zastupnici će odmarati mjesec dana, a u klupe se vraćaju sredinom siječnja nakon predsjedničkih izbora

Zimska stanka u zasjedanju Sabora propisana je Ustavom i traje od 15. prosinca do 15. siječnja. Ustav, podsjećamo, propisuje, dvije stanke u zasjedanju, odnosno propisuje da Sabor zasjeda od 15. siječnja do 15. srpnja te od 15. rujna do 15. prosinca.

U periodu ustavnih stanki ne održavaju se plenarne sjednice, međutim može, primjerice, biti sazvana sjednica Mandatno-imunitetnog povjerenstva koje je zaduženo za 'skidanje imuniteta' zastupnicima.