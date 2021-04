Sabljar Dračevac: Marić je znao da se sjednica snima, moguće da je htio simpatije javnosti

Renata Sabljar Dračevac, predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo komentirala je izjave ministra financija Zdravka Marića koji je govorio poprilično otvoreno tijekom sjednice saborskog Odbora za zdravstvo, te radio pritisak na prisutnog ministra zdravstva Vilija Beroša da počne smanjivati rashode zdravstvenog sustava. Marić je kazao da nije znao da se sjednica prenosi preko saborskog kanala na YouTubeu.

“Svi smo se prestrašili zbog ove situacije s lijekovima. Već su pojedini pacijenti ostajali bez lijekova i trebalo se odmah intervenirati. Zbog toga smo se prošlog tjedna dogovorili da ćemo sazvati sjednicu. Ministri su se odazvali i mislim da je ministar Marić znao za kamere”, tvrdi Sabljar Dračevac.

Smatra da je ministar Marić bio svjestan činjenice da se sjednica snima.

“Moguće da je htio simpatije javnosti jer je i mene na samoj sjednici prevario. Imamo zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju gdje se sredstva namjenski prikupljaju u proračun i on bi ih trebao transferirati u zdravstvo. Rekao mi je da postoji i drugi zakon, o trošarinama, te da su dva zakona u koliziji. Poslije sam saznala da je ‘lex specialis’ taj koji ima prednosti – on mora promijeniti zakon da bi prestao uplaćivati. To nije mali novac, to je ozbiljna cifra. U zdravstvu je gomila problema”, kazala je Sabljar Dračevac i poručila da su nužne reforme.