Autobusi od ponedjeljka ponovno voze diljem Hrvatske, pa su tako i kolodvori otvorili vrata. Posjetili smo zagrebački, a ono što smo vidjeli ne ulijeva optimizam. Sablasno prazni peroni, čekaonice, parkiralište za autobuse i ljudi koji se pitaju za koga uopće rade

Prvi susreti putnika s gradovima u većini slučajeva odvijaju se na kolodvorima i u zračnim lukama. Ogledalo je to koje nerijetko govori i o tome kamo ste došli. I dok je u Europi prvi susret obično onaj sa željezničkim kolodvorom, jer je željeznica iz niza razloga najpraktičniji, a nerijetko i najbrži kopneni prijevoz, u Hrvatskoj je ona odavno samo za one željne avanture u vožnji brzinom puža te su putovanja prebačena na autobusne kolodvore i autobusni promet. No koronavirus je zaustavio i njih. S prvim danom proljeća obustavljen je autobusni promet pa je i najveći kolodvor u zemlji, zagrebački, morao staviti ključ u bravu.

Nakon skoro pedeset dana u ponedjeljak je otvoren, a mi smo ga obišli danas nešto prije nego li će top s Griča označiti polovicu dana. U nešto više od sat vremena kolodvor su napustila tek četiri autobusa, isto toliko ih je i došlo, a putnika u svima bilo je toliko da bi svi, kada bi smjeli, mogli stati u jedan.