Sa sjevera stiže naoblačenje, a onda kiša i grmljavina. Pogledajte kakav je vikend pred nama

Prvi dan ožujka donosi i promjenu vremena prema oblacima i kiši, dok temperatura ostaje između 11 i 18 Celzijevaca

Sa sjevera u petak postupno naoblačenje, a od sredine dana u zapadnim krajevima mjestimice kiša, na sjevernom Jadranu moguće i grmljavina. Kiša će biti češća u gorju te na sjevernom Jadranu, a popodne će mjestimice padati i u Slavoniji te sjevernoj Dalmaciji, donosi Državni hidrometeorološki zavod.

Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura od 11 do 16, u Dalmaciji do 18 °C.