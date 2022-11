S plaža u Lovranu očišćene masne mrlje

Plaže Peharovo i Medveja na području Lovrana očišćene su od manjih masnih mrlja i nakupina koje su se u moru i na tim plažama pojavile početkom tjedna, doznaje se u srijedu iz Općine Lovrana

onečišćeno more

Onečišćenje se još uklanja, a nakon tog ekološkog incidenta provedeni su očevid i istraga kako bi se utvrdio uzrok onečišćenja i količina izlivenoga loživog ulja.

I na jugoistoku Istre nastavlja se čišćenje obalnog područja općine Ližnjana, onečišćenog početkom tjedna gustom naftnom prerađevinom, a uzroci tog onečišćenja još se utvrđuju.

Na današnjoj konferenciji za novinare glavni tajnik Akcije mladih Bojan Kurelić je rekao da je Termoelektrana Rijeka tvrtke HEP proizvodnje ove godine donijela odluku o sprječavanju velikih nesreća i obvezala se da će učiniti sve da se one ne događaju. No, 9. studenoga onečišćeno je more ispred riječke Termoelektrane, a HEP je potvrdio da je isteklo 700 litara loživog ulja, rekao je, ustvrdivši da je HEP odgovoran i za onečišćenje u Istri i Liburniji.