Rutte: 'Ne bih se složio da je Amerika išla protiv međunarodnog prava'

do daljnjega

UN-ova misija izrazila je zabrinutost i zbog izvješća o proizvoljnim iranskim uhićenjima aktivista, novinara i korisnika društvenih mreža optuženih za špijunažu u korist Izraela, što se u Iranu smatra zločinom koji se kažnjava smrću.

S druge strane, glavni tajnik NATO-a u Mark Rutte u ponedjeljak je na press konferenciji uoči samita Saveza kazao kako ne vjeruje da su američki napadi na Iran prekršili međunarodno pravo.

"Ne bih se složio da je to protiv međunarodnog prava, to što su učinile SAD", odgovorio je Rutte na pitanje novinara, ali nije rekao kako je došao do tog zaključka.