Ruski veleposlanik Azimov: Hrvatska reprezentacija jača je od ruske

'Što god SAD čine u Hrvatskoj i, ako je to u interesu Hrvatske, Rusija to može samo pozdraviti', kazao je ruski veleposlanik Anvar Azimov za RTL, komentiravši nogometno prvenstvo ali i prepriku sa SAD-om na društvenim mrežama

"Domoljub sam i trebao bih reći Rusija. No, moram biti objektivan, mislim da je hrvatska reprezentacija jača. Nadao se ipak da će se Rusija i Hrvatska sresti tek u finalu", kazao je Azimov za RTL. Zahvalan je, kaže, predsjednici na posjeti Nižnjem Novgorodu.

Na olimpijskom stadinu Hrvatska i Rusija tražit će svoj put do polufinala. Rusi igraju pred domaćom publikom, a stadion prima 44 tisuće navijača. Ruski navijač s hrvatskom adresom, veleposlanik Rusije u Zagrebu Anvar Azimov po pitanju rezultata je, kaže, objektivan.

Za sada još uvijek nema ni odgovora na predsjedničin poziv Putinu u Hrvatsku. 'Taj posjet je svakako u cilju moga predsjednika. Još ne znam kada će doći, ali jednoga dana će sigurno doći. On voli vašu zemlju", kazao je Azimov.

A zbog navijanja su se sinoć na Twitteru porječkali s američkim veleposlanstvom. Status je kasnije izbrisan, a Azimov se ogradio od njega.

"Mislim da moj mlađi kolega nije bio u pravu. Moramo poštivati mišljenje veleposlanika. Imam veliko poštovanje prema njemu. Ukoliko navija za Hrvatsku, to mogu samo pozdraviti zato što Rusija želi sve najbolje vašoj reprezentaciji. Što god SAD čine u Hrvatskoj i ako je to u interesu Hrvatske Rusija to može samo pozdraviti", kazao je Azimov.