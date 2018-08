Ruski šef diplomacije Lavrov stiže u BiH

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov boravi će 16. i 17. rujna u službenom posjetu Bosni i Hercegovini, potvrdio je u petak šef diplomacije te zemlje Igor Crnadak.

Lavrov je prvi visoki dužnosnik Putinove administracije koji će posjetiti BiH a to će se zbiti u ozračju u kojemu u toj zemlji prevladava strah od stvarnih nakana Moskve prema regiji.

Uz Sarajevo Lavrov bi, kako je potvrdio Crnadak , trebao posjetiti i Banju Luku kako je to već ranije ovog tjedna najavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Lavrov bi u tom gradu trebao boraviti nekoliko sati 17. rujna, uglavnom kako bi sudjelovao u posvećenju temelja zgrade budućeg rusko-srpskog centra.

On je na konferenciji za novinstvo u Banjoj Luci kazao kako je riječ o službenom posjetu koji se realizira na poziv bosanskohercegovačke strane.

SAD su ranije upozorile kako Rusija u BiH pokušava proširiti svoj "maligni utjecaj".

Ministar Crnadak u petak je potvrdio kako je odluka o zabrani ulaska u BiH kontroverznom ruskom piscu Evgeniju Prilepinu dovela do neke vrste diplomatskog spora s Rusijom jer je na to reagiralo rusko veleposlanstvo u BiH.



"Primili smo (prosvjednu) notu ruske strane i na nju ćemo odgovoriti", kazao je Crnadak najavivši kako će stajalište o tome donijeti najviši dužnosnici na razini Vijeća ministara BiH.



Prilepin je u BiH trebao boraviti na poziv gradskih vlasti u Banjoj Luci kako bi tamo sudjelovao na književnoj manifestaciji "Kočićev zbor" no ispostavilo se kako je riječ o osobi koju prati problematična prošlost angažiranja u posebnim postrojbama ruske policije Omon ali i ratovanja na strani proruskih separatista u pobunjenoj ukrajinskoj regiji Donjeck.



Evgenij Prilepin koji kao spisatelj koristi ime Zahar pokušao je ući u BiH u četvrtak no granični su mu policajci to zabranili i uručili rješenje u kojemu stoji kako je to odluka Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (OSA) koja ga je u ožujku proglasila osobom opasnom po javni red i međunarodne odnose.



Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić u petak je lopkalnim medijima pojasnio kako prema postojećim zakonima OSA ima ovlasti zabraniti ulazak u zemlju osobama koje ocijeni prijetnjom po nacionalnu sigurnost.



Mektić je kazao kako osobno ne zna točno tko je sve na tim popisima ali je dodao kako bi na njima moglo biti između tisuću i dvije tisuće imena.

"Stvar je u tome što sam donedavno bio vojnik i sudjelovao u sukobu na teritoriju Ukrajine i Donbasa. Možda je s time povezano", kazao je sam Prilepin komentirajući ovaj slučaj za srpsku redakciju ruske propagandne agencije Sputnjik.

Predsjednik RS Milorad Dodik odluku o zabrani ulaska Prilepina u BiH nazvao je skandalom i "dijelom proturuske histerije" a rusko veleposlanstvo u BiH reagiralo je priopćenjem u kojemu je navedeno kako je ovo "razlog za zabrinutost i duboko razočarenje". Iz veleposlanstva su zatražili i pojašnjenje Ministarstva vanjskih poslova BiH.



Dodik je u petak dodatno odlučio pokazati prijezir prema odlukama državnih tijela vlasti odlučivši odlikovati Prilepina "za priznati rad i zasluge u kulturnom i duhovnom razvoju kao i za posebne zasluge na polju javne djelatnosti".

Prilepon je Dodikovo "Odličje Njegoša prvog reda", kako je navedeno u obrazloženju zaslužio jačanjem prijateljskih odnosa Ruske Federacije i RS.