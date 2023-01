Ruska modna dizajnerica već pet mjeseci u splitskom zatvoru čeka odluku o izručenju Ukrajini

Ruska modna dizajnerica Daria Falk u splitskom je zatvoru već pet mjeseci, a Ukrajina je traži zbog navodne krađe šivaćih strojeva u vrijednosti od 20 tisuća eura

Dva mjeseca nakon uhićenja Županijski sud u Splitu donio je odluku da se Ruskinja izruči Ukrajini, iako su u Odesi gdje je smješten istražni zatvor, svakog dana padale bombe. Žalila se Vrhovnom sudu, žalba je prihvaćena i slučaj je vraćen u Split. Splitski sud je prošli mjesec opet donio istu odluku, na koju se Falk opet žalila, no ništa se nije promijenilo.

Horvat ističe kako nije jasno zašto Vrhovni sud nije preinačio odluku. 'Mogli su i ne znam zašto to nisu napravili. Sad se opet sve vraća na splitski sud koji usprkos potencijalnom teškom kršenju međunarodnih konvencija i ljudskih prava smatra da su ispunjene sve pretpostavke za izručenje. Ako bi se to dogodilo ona bi bila u istražnom zatvoru bez mogućnosti da se skloni od potencijalnih granata i definitivno izložena životnoj opasnosti. Smatram i da joj sigurno kao Ruskinji ne bi bili naklonjeni ostali zatvorenici ukrajinskog državljanstva', dodaje Horvat.

Dosad je Falk nudila dvostruko više jamstvo od navodne štete, ali to nije prošlo. Naime, njezina obrana je nudila da se odredi jamčevina od 40 tisuća eura, da joj se ukine istražni zatvor i odrede eventualne mjere opreza. No taj prijedlog je odbačen. Austrija je, pak, odluku o izručenju zbog ratnog stanja odgodila. Ako splitski sud po treći put donese odluku da je se izruči Ukrajini, a Vrhovni sud to potvrdi, zadnja odluka je na ministru pravosuđa.