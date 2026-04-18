Ruska influencerica u viralnom videu raspalila po Putinu: 'Jednog dana ćemo se prestati bojati'

Poznata ruska glumica, voditeljica i influencerica Viktorija Bonja objavila je video koji je dosegnuo 26 milijuna pregleda i 1,3 milijuna lajkova, a u kojemu se usudila kritizirati politike Vladimira Putina.
Video o kojemu priča cijela Rusija objavljen je u ponedjeljak, a u njemu Bonja koja - dakako - ne živi u Rusiji, upozorava ruskog predsjednika na niz problema koji sve više izmiču kontroli ruskih vlasti.
Nabrojala je popis pitanja za koja je rekla da se nijedan regionalni guverner ne bi usudio izravno pokrenuti s Putinom: poplave u Dagestanu, onečišćenje naftom duž obale Crnog mora, klanje stoke u Sibiru, nestanci interneta i pritisak na mala poduzeća zbog rastućih cijena i poreza.
'Narod vas se boji, umjetnici se boje, guverneri se boje. Znate li koji je rizik? Da će se ljudi prestati bojati i da su stisnuti u napetu oprugu, i da će jednog dana ta napeta opruga puknuti', rekla je Bonja.
Kremlj je - dosta neobično - reagirao na kritike i objavio kako 'radi na rješavanju problema koje je Bonja identificirala'. Bonja nije spominjala rat u Ukrajini, što zajedno s neočekivanom reakcijom Kremlja upućuje na to da je njezina reakcija bila koordinirana s vlastima.
Međutim, politički analitičari kažu kako je u pitanju spontana reakcija na nezadovoljstvo diljem zemlje koje tinja.
'Bonja dovodi u oporbu novu publiku koje dosad nije bilo'
'Umor od rata se počinje javljati. Ljudi konačno počinju shvaćati da su ostale loše stvari u zemlju posljedica rata', kaže za The Guardian Andrej Kolesnikov, moskovski politolog i autor knjige o Putinu. Dodaje da je vlastima sve teže opravdati utjecaj rata na svakodnevni život, od ekonomskog usporavanja do pooštravanja internetskih ograničenja.
Abas Galjamov, bivši Putinov savjetnik u egzilu, rekao je da bi javni apeli ruskih slavnih osoba poput Bonje mogli dovesti do daljnjeg nezadovoljstva u društvu. 'Bonja dovodi u oporbeni tabor novu publiku koje prije nije bilo. Njihovo nezadovoljstvo također raste, postoje problemi s internetom, cijene u trgovinama rastu, rat im ide na živce. Država im se miješa u privatne živote', kaže Galjamov.
Inače, Putinov rejting već šesti tjedan zaredom pada te je dotaknuo najnižu razinu od početka invazije na Ukrajinu. Na sastanku s visokim dužnosnicima u srijedu, predsjednik je prešutno priznao probleme u gospodarstvu, pritiskajući vladu i središnju banku da objasne zašto su rezultati ove godine podbacili u odnosu na očekivanja.
Putin se također suočava s tinjajućim bijesom blogera-jastrebova, koji su sve frustriraniji sporim napretkom Moskve na bojnom polju i rastućim gubicima.