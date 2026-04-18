Ruska influencerica u viralnom videu raspalila po Putinu: 'Jednog dana ćemo se prestati bojati'

Poznata ruska glumica, voditeljica i influencerica Viktorija Bonja objavila je video koji je dosegnuo 26 milijuna pregleda i 1,3 milijuna lajkova, a u kojemu se usudila kritizirati politike Vladimira Putina.

Video o kojemu priča cijela Rusija objavljen je u ponedjeljak, a u njemu Bonja koja - dakako - ne živi u Rusiji, upozorava ruskog predsjednika na niz problema koji sve više izmiču kontroli ruskih vlasti.

Nabrojala je popis pitanja za koja je rekla da se nijedan regionalni guverner ne bi usudio izravno pokrenuti s Putinom: poplave u Dagestanu, onečišćenje naftom duž obale Crnog mora, klanje stoke u Sibiru, nestanci interneta i pritisak na mala poduzeća zbog rastućih cijena i poreza. 'Narod vas se boji, umjetnici se boje, guverneri se boje. Znate li koji je rizik? Da će se ljudi prestati bojati i da su stisnuti u napetu oprugu, i da će jednog dana ta napeta opruga puknuti', rekla je Bonja.

Kremlj je - dosta neobično - reagirao na kritike i objavio kako 'radi na rješavanju problema koje je Bonja identificirala'. Bonja nije spominjala rat u Ukrajini, što zajedno s neočekivanom reakcijom Kremlja upućuje na to da je njezina reakcija bila koordinirana s vlastima. Međutim, politički analitičari kažu kako je u pitanju spontana reakcija na nezadovoljstvo diljem zemlje koje tinja.

Viktorija Bonja Izvor: EPA / Autor: Mohammed Badra





