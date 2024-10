Ruska flota na Pacifiku sve više plaši Japan i njegove saveznike: Ovo što rade nije viđeno godinama!

Činjenica da Japan graniči s Rusijom preko Japanskog i Ohotskog mora ima dubok povijesni i strateški značaj. Već 79 godina Japan nema kopnenu granicu s Rusijom, no pomorska aktivnost Rusije na Dalekom istoku nikada nije prestala. Tijekom Hladnog rata, Japan je bio na prvoj liniji sukoba između Istoka i Zapada, a to se sada ponavlja uslijed obnovljenih geopolitičkih napetosti između Rusije i Zapada, ali i zbog rastuće prijetnje Kine, piše portal za strategiju i obranu War on the Rocks.

Nova ruska strategija na Pacifiku

Dok su većina kopnenih snaga Rusije u Dalekom istoku premještene na bojišta u Ukrajini, Pacifička flota nastavlja graditi svoje podmorničke snage. Poseban naglasak stavljen je na modernizaciju nuklearnih podmornica s balističkim projektilima, a satelitske snimke pokazuju povećanu aktivnost ruskih podmornica u vodama oko Japana. Ova pomorska prisutnost predstavlja ozbiljnu prijetnju za obrambene kapacitete Japana i SAD-a, posebice u svjetlu kineske vojne ekspanzije.