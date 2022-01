Stručnjak odgovara na pitanje svih pitanja: Hoće li biti rata u Ukrajini i ako ga bude, kome će prvo popustiti živci?

Mir u Ukrajini doslovno pleše po oštrici noža. Gomilanje vojnih snaga s obje strane rusko-ukrajinske granice prijeti pretvoriti se u otvoreni rat između nuklearnih sila Rusije i SAD-a te bi mogao zapaliti pola Europe. Vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli vjeruje da do rata širih razmjera neće doći, ali ne odbacuje mogućnost manjeg okršaja ako nekome na terenu u ovoj igri velikih uloga popuste živci

NATO je u ponedjeljak priopćio da stavlja snage u pripravnost i pojačava one u istočnoj Europi s više brodova i borbenih zrakoplova. Rusija je te poteze osudila kao zapadnjačku 'histeriju'.

do sljedećeg tjedna

Vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović vjeruje da rata ipak ne bi trebalo biti jer to nije logika kojom se rukovodi Rusija. Cijela priča oko krize na istočnim ukrajinskim granicama ima krajnji cilj - taj da se između sila razgraniče zone utjecaja i povuku crvene linije.

'Ukrajinci dobivaju američke izvještaje da će Rusija napasti - to traje već dulje vrijeme i sumnjam u istinitost tih izvještaja - a ruski obavještajni podaci pokazuju da se Ukrajina sprema za napad, Blitzkrieg, odnosno Oluju, za oslobođenje okupiranih teritorija na području Donjecka i Luganska, koje pod svojom kontrolom drže proruski pobunjenici', objašnjava Vidmarović, dodajući da je prema ruskoj poziciji to zasad igra straha , a perspektiva rata koristi im za ostvarenje diplomatskih ciljeva.

Istodobno, diplomacija radi i već će se u srijedu održati sastanak Normandijske četvrtke (Njemačka, Francuska, Ukrajina i Rusija, op.a.) vezan uz Donbas i sporazum iz Minska. 'Tako da je moguće da u sjeni eskalacije dođe do minimalnih diplomatskih proboja, minimalnih rezultata i načelnih sporazuma, odnosno razumijevanja pozicije strana', smatra Vidmarović.

'Pitanje je hoće li se Rusi složiti s nekim drugim opcijama vezanim uz status Ukrajine. Može li se razmotriti opcija neutralnosti Ukrajine bez spominjanja NATO-a, to je sada pitanje političke trgovine i diplomacije - što Rusima odgovara?'

Rusi otvoreno poručuju da ne žele NATO u Ukrajini i blizu svojih granica, shvaćajući to širenje kao direktnu prijetnju i ugrožavanje nacionalne sigurnosti. Moskva traži pisano obećanje ili garanciju da se širenje NATO-a do ruskih granica neće dogoditi. Iluzorno je očekivati da bi Amerikanci mogli pristati na takav zahtjev. Širenje NATO-a na Ukrajinu trenutno uopće nije realna opcija, ni blizu.

'Moguće je da će se ruski stav s vremenom mijenjati, sada je, naravno, pitanje toga vremena. Koliko je to? Je li to mjesec dana, pola godine ili godina? Za to vrijeme zaista se može dogoditi da netko poludi i stisne obarač', smatra vanjskopolitički analitičar.

'Ako Amerikanci stisnu, mi se nećemo moći oduprijeti'

Gdje je u cijeloj priči Hrvatska? Iako Ukrajina nije članica NATO-a, zemlje članice tog saveza snažno su angažirane u krizi. Hoće li Hrvatska biti prisiljena uključiti se u ovaj, prije svega, sukob velikih sila? Ako se pita predsjednika Zorana Milanovića, neće. Međutim predsjednik Vlade Andrej Plenković veliki je prijatelj Ukrajine i ranije je poručio da će Hrvatska u slučaju eskalacije jasno i odlučno reagirati.

Vidmarović kaže da je trenutno na djelu zajednička akcija solidarnosti s Ukrajinom.

'Međutim to još nije članak 5 i nema osnove za to da bi svi morali reagirati. Ukrajina nije ni članica NATO-a. Radi se ponajprije o zaštiti granica Europe. Nema zakonske prisile da se Ukrajini mora pomoći, ali se preporučuje. Postoji neka unificirana pozicija i neke zemlje, poput Njemačke, odupiru se iako je diplomatski pritisak SAD-a jako velik', kaže Vidmarović.