Rusija prijeti, Kina vreba iz prikrajka, s Turskom nikad na zelenu granu... Treba li NATO zbilja uništiti da bi ga se spasilo?

Razvoj događaja u Ukrajini

Ovih dana medijske stupce punilo je i ponovno osvajanje Zmisjkog otoka od strane Ukrajinaca. Mnogi su to već proglasili prekretnicom u ratu u Ukrajini. 'Teško je to reći. Znamo da se Snage se koncentriraju u Donbasu. Ovo rusko povlačenje može biti samo da se regrupiraju snage. To ej taktička pozicija za kontrolu dijela Crnog mora. No, prerano je išta komentirati je li prekretnica ili ne. Sve što se radi može biti varka. Ostavio bi to pitanje otvorenim', kaže Vidmarović za tportal.