Sjevernokorejce šalju u ruske tvornice za rat: Pjongjang im uzima plaću

Istaknula je da Sjeverna Koreja slanjem radnika u Rusiju financira svoj program naoružavanja, dok Rusija oslanjanjem na sjevernokorejsku radnu snagu održava vlastito gospodarstvo.

U svom izvješću, skupina sa sjedištem u Haagu, Global Rights Compliance (GRC), izjavila je da Sjeverna Koreja ubire sredstva iz operacije, uzimajući velik dio plaća koje zarađuj u njezini radnici koji se šalju u Rusiju i prisiljavaju ih da ostanu pod prijetnjom odmazde.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova i sjevernokorejsko veleposlanstvo u Moskvi nisu odgovorili na poruke u kojima je Reuters tražio komentar.

Skupina za ljudska prava izjavila je da je kontaktirala dva Rusa identificirana kao ključne osobe u mreži, ali samo je jedan odgovorio, poričući optužbu. Nije rečeno je li drugi odgovorio.

Od 2024. Sjeverna Koreja poslala je više od 10.000 vojnika da se bore uz Ruse u ratu u Ukrajini, kao i oružje za nadopunu sve manjeg arsenala Moskve, istovremeno stječući vrijedno iskustvo na bojnom polju, izjavila je južnokorejska obavještajna agencija.

Studentske vize

Kako bi zaobišli sankcije UN-a koje državama članicama zabranjuju zapošljavanje sjevernokorejskih radnika, ti radnici ulaze u Rusiju sa studentskim vizama, navodno radi upisa na visokoškolske ustanove, navodi GRC.

Zatim ih se ustupa ruskim poslodavcima, pri čemu posrednici za svakog radnika dobivaju proviziju u iznosu do 1860 američkih dolara, dodaje se u izvještaju.

Istražitelji GRC-a, predstavljajući se tajno kao potencijalni poslodavci, otkrili su da su radnici angažirani u proizvodnim pogonima, uključujući tvornicu vojne hrane.

Radnike se prisiljava na ostanak na poslu putem prisile i prijetnji odmazdom protiv njih samih i njihovih obitelji.

U jednom se oglasu potencijalnim poslodavcima jamči da radnici neće „pobjeći”, stoji u izvještaju. Radnici rade u smjenama od 12 sati, uz samo dva slobodna dana mjesečno, navodi se dalje.

Nakon šestog i posljednjeg nuklearnog pokusa Sjeverne Koreje 2017. godine, rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a uvela je potpunu zabranu zapošljavanja sjevernokorejskih radnika u inozemstvu te naložila njihov povratak u domovinu. Rusija i Kina, dvije stalne članice Vijeća sigurnosti koje su glasale za tu zabranu, otad su – prema navodima Južne Koreje i zapadnih zemalja – optuživane za nepoštivanje rezolucija.