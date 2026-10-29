Sjevernokorejce šalju u ruske tvornice za rat: Pjongjang im uzima plaću

Ruska mreža posrednika koje sponzorira Pjongjang odvodila je Sjevernokorejce na rad u Rusiju u tvornice koje proizvode predmete koje Moskva koristi u ratu u Ukrajini, izlažući ih neljudskim uvjetima i kršeći sankcije UN-a, izvijestila je skupina za ljudska prava
U svom izvješću, skupina sa sjedištem u Haagu, Global Rights Compliance (GRC), izjavila je da Sjeverna Koreja ubire sredstva iz operacije, uzimajući velik dio plaća koje zarađuju njezini radnici koji se šalju u Rusiju i prisiljavaju ih da ostanu pod prijetnjom odmazde.
Vojne ambicije
''Istragom je otkrivena opasno podudaranje vojnih ambicija dviju država'', rekla je Elise Lauriot Prevost, pravna savjetnica skupine
Istaknula je da Sjeverna Koreja slanjem radnika u Rusiju financira svoj program naoružavanja, dok Rusija oslanjanjem na sjevernokorejsku radnu snagu održava vlastito gospodarstvo.
Rusko ministarstvo vanjskih poslova i sjevernokorejsko veleposlanstvo u Moskvi nisu odgovorili na poruke u kojima je Reuters tražio komentar.
Skupina za ljudska prava izjavila je da je kontaktirala dva Rusa identificirana kao ključne osobe u mreži, ali samo je jedan odgovorio, poričući optužbu. Nije rečeno je li drugi odgovorio.
Od 2024. Sjeverna Koreja poslala je više od 10.000 vojnika da se bore uz Ruse u ratu u Ukrajini, kao i oružje za nadopunu sve manjeg arsenala Moskve, istovremeno stječući vrijedno iskustvo na bojnom polju, izjavila je južnokorejska obavještajna agencija.
Studentske vize
Kako bi zaobišli sankcije UN-a koje državama članicama zabranjuju zapošljavanje sjevernokorejskih radnika, ti radnici ulaze u Rusiju sa studentskim vizama, navodno radi upisa na visokoškolske ustanove, navodi GRC.
Zatim ih se ustupa ruskim poslodavcima, pri čemu posrednici za svakog radnika dobivaju proviziju u iznosu do 1860 američkih dolara, dodaje se u izvještaju.
Istražitelji GRC-a, predstavljajući se tajno kao potencijalni poslodavci, otkrili su da su radnici angažirani u proizvodnim pogonima, uključujući tvornicu vojne hrane.
Radnike se prisiljava na ostanak na poslu putem prisile i prijetnji odmazdom protiv njih samih i njihovih obitelji.
U jednom se oglasu potencijalnim poslodavcima jamči da radnici neće „pobjeći”, stoji u izvještaju. Radnici rade u smjenama od 12 sati, uz samo dva slobodna dana mjesečno, navodi se dalje.
Nakon šestog i posljednjeg nuklearnog pokusa Sjeverne Koreje 2017. godine, rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a uvela je potpunu zabranu zapošljavanja sjevernokorejskih radnika u inozemstvu te naložila njihov povratak u domovinu. Rusija i Kina, dvije stalne članice Vijeća sigurnosti koje su glasale za tu zabranu, otad su – prema navodima Južne Koreje i zapadnih zemalja – optuživane za nepoštivanje rezolucija.